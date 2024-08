Intuitive Machines sta cercando di acquisire il rover lunare VIPER della NASA

WASHINGTON – Intuitive Machines ha annunciato che sta organizzando un consorzio di organizzazioni che si offriranno di intraprendere una missione sulla sonda lunare della NASA e di lanciarla su uno dei lander dell’azienda.

In una conferenza stampa del 13 agosto sui risultati finanziari del secondo trimestre, i dirigenti di Intuitive Machines hanno affermato che stavano pianificando di rispondere a una richiesta di informazioni (RFI) emessa dalla NASA il 9 agosto chiedendo input da aziende e organizzazioni interessate a rilevare la Volatiles Investigating Missione di esplorazione polare Rover (VIPER), che l’agenzia aveva dichiarato a luglio che avrebbe annullato.

Steve Altemus, CEO di Intuitive Machines, ha dichiarato durante la chiamata che la sua azienda, che ha anche risposto a una precedente chiamata della NASA per una “manifestazione di interesse” per il progetto Viber, sta lavorando con altre aziende, università e partner internazionali per rispondere a La richiesta di informazioni della NASA. Non ha identificato nessuno di questi potenziali partner.

“La nostra posizione è che la scienza VIPER è importante per gli scienziati lunari e per il futuro del programma Artemis, ed è molto importante in termini di estrazione di sostanze volatili e ghiaccio d’acqua intrappolati nel suolo”, ha affermato.

I potenziali partner sarebbero responsabili dei costi di eventuali test finali e altri lavori relativi al rover stesso, oltre a portarlo sulla superficie lunare e a utilizzarlo una volta arrivato lì, ha affermato la NASA nella sua richiesta di informazioni. Nell’annuncio del 17 luglio dell’annullamento del Progetto VIPER, l’agenzia ha affermato che risparmierebbe almeno 84 milioni di dollari interrompendo ora i lavori sul veicolo, che ora è completo e in fase di test ambientale.

Altimus ha affermato che la società sta ancora lavorando per capire quanto lavoro rimane sul programma VIPER una volta che la NASA avrà finito di lavorarci. “Non penso che il restante budget di 84 milioni di dollari sia realistico in termini di ciò che potremmo fare a livello commerciale. Si tratta di una cifra governativa. Non è una cifra commerciale, quindi non è così importante, secondo me,” ha detto.

Ha detto che Intuitive Machines utilizzerà il lander Nova-D più grande, che è ancora in fase di sviluppo, per trasportare la navicella spaziale da 500 chilogrammi sulla superficie lunare. La compagnia cercherà di trarre profitto dalla missione vendendo il carico utile in eccesso sul Nova-D, che secondo lei è in grado di trasportare fino a 1.500 chilogrammi di carico utile.

“Questo ci dà circa 1.000 chilogrammi di spazio di carico utile aggiuntivo per migliorare l’economia. Se possiamo investire quei 1.000 chilogrammi, compenseremo eventuali costi di volo commerciale per la missione”, ha affermato.

La NASA dovrebbe ricevere le risposte alla richiesta di informazioni il 2 settembre. Altimus ha detto nella chiamata che si aspetta di ricevere notizie dalla NASA a riguardo più tardi a settembre, anche se l’agenzia non ha rivelato una tempistica per le risposte o i prossimi passi che farà riguardo al progetto VIPER. La NASA sta cercando separatamente opportunità di partnership internazionale per il progetto VIPER.

Se Intuitive Machines avrà la possibilità di far volare commercialmente il rover VIPER, ha detto, si aspetta che la società lo lanci alla fine del 2027. I piani della NASA, a partire dalla decisione di luglio di annullare la missione, prevedevano un lancio nel settembre 2025.

Prossimi incarichi e altre opportunità

Intuitive Machines ha registrato un fatturato di 41,4 milioni di dollari nel secondo trimestre, ovvero più del doppio dei 18 milioni di dollari riportati dalla società nello stesso trimestre del 2023. Ha inoltre registrato una perdita operativa di 28,2 milioni di dollari nel trimestre, anch’essa più del doppio del fatturato di 41,4 milioni di dollari. perdita operativa pari a 13,2 milioni di dollari annunciata nello stesso trimestre dello scorso anno.

La società ha attribuito l’aumento dei ricavi a nuovi lavori, come un contratto di servizi di ingegneria con la NASA iniziato alla fine dello scorso anno, nonché il lavoro iniziale su un contratto di servizi per veicoli terrestri lunari che la società si è aggiudicata ad aprile.

L’aumento delle perdite è il risultato di ciò che Steve Vontur, direttore finanziario, ha descritto come “impatti non monetari” delle modifiche alle prossime due missioni di atterraggio lunare, IM-2 e IM-3, entrambe con carichi utili per i servizi commerciali lunari della NASA. programma (CLPS).

“Durante il secondo trimestre, abbiamo rivisto le stime dei ricavi e i costi contrattuali per allinearci a questi aggiustamenti, il che ha comportato una diminuzione dei progressi verso il completamento”, ha affermato. “Tuttavia, le modifiche hanno ridotto l’incertezza sulla sequenza temporale delle nostre prossime due missioni”.

Una modifica, per la missione IM-2, ha portato alla determinazione del sito di atterraggio finale della missione. La società ha dichiarato a luglio che il nuovo sito di atterraggio è un’area di forma ovale larga 200 metri sull’ininterrotta catena montuosa di Shackleton, vicino al polo sud della Luna. Quest’area ha terreno, illuminazione, linea di vista verso la Terra favorevoli per le comunicazioni e ciò che la società disse all’epoca era “un’alta probabilità di stabilizzazione del ghiaccio” entro un metro dalla superficie a cui potevano accedere i dispositivi di bordo.

La società ora prevede di lanciare IM-2 a dicembre o all’inizio di gennaio, leggermente più tardi di quanto previsto in precedenza, ha affermato Altimus durante la chiamata. Ha detto che questo ritardo era dovuto ad un emendamento al contratto per modificare il sito di atterraggio. Inoltre, il Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, necessario per il lancio, potrebbe non essere disponibile prima della fine di novembre a causa del lancio previsto per ottobre dell’Europa Clipper della NASA e del tempo necessario per riconfigurare successivamente la piattaforma da Falcon Heavy a Falcon 9.

“Quindi abbiamo scelto di abbandonare novembre e concentrarci sul periodo da dicembre a gennaio per i tentativi di lancio”, ha aggiunto.

La prossima missione, IM-3, sarà ritardata a causa del “cambiamento nei programmi di consegna del carico utile da parte della NASA”, ha detto. L’azienda prevede ora di lanciare questa missione nell’ottobre o novembre del 2025.

Nella sua presentazione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il ​​13 agosto, la società ha affermato che la modifica dell’ordine di missione CLPS della NASA per la missione IM-2 ha un valore di 12,5 milioni di dollari, portando le entrate stimate dalla missione dalla NASA e dai clienti commerciali a 122,4 milioni di dollari dollari. La modifica alla missione IM-3, che sarà completata nel terzo trimestre, è stimata in circa 10 milioni di dollari, con un fatturato totale di 86,9 milioni di dollari alla fine del secondo trimestre.

La società ha aggiunto nella sua dichiarazione alla Securities and Exchange Commission che le missioni IM-2 e IM-3 sono in “modalità di perdita”. La perdita su IM-2 è aumentata di 7,1 milioni di dollari nel trimestre e su IM-3 di 10,9 milioni di dollari, che la società ha attribuito ad “aggiustamenti sfavorevoli” causati dalle modifiche dell’ordine delle attività.

Altimus ha dichiarato nella chiamata che si aspetta che la NASA assegni il prossimo ordine di attività per il programma CLPS, CP-22, alla fine di questo mese. Il responsabile del programma CLPS della NASA, Chris Colbert, ha dichiarato alla conferenza AIAA ASCEND del 1 agosto che l’agenzia è “molto vicina” all’assegnazione dell’ordine di missione, che riguarderà una missione nella regione del polo sud lunare.

Intuitive Machines è inoltre in attesa di contratti da parte della NASA per il programma Near Space Network Services (NSNS), in cui l’agenzia procurerà servizi di comunicazione per missioni che operano entro 2 milioni di chilometri dalla Terra, anche su e intorno alla Luna.

“Vincere il contratto NSNS è imminente e crediamo che Intuitive Machines sia in una posizione unica per acquisire e fornire satelliti di dati lunari per supportare infrastrutture che operano in modo autonomo sulla Luna e attorno ad essa”, ha affermato. Ci sono due premi separati, uno per le comunicazioni dirette a terra e uno per i servizi di ritrasmissione, che secondo lui la società prevede di rilasciare in agosto o settembre.

