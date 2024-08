La sentenza di un giudice di Maui vieta alle compagnie di assicurazione di perseguire gli imputati che hanno accettato un risarcimento da 4 miliardi di dollari per gli incendi

HONOLULU (AP) – Martedì un giudice di Maui ha emesso una sentenza che risolve un ostacolo critico per porre fine a un incendio da 4 miliardi di dollari. coloniaLe compagnie di assicurazione che hanno pagato più di 2 miliardi di dollari in sinistri possono chiedere un risarcimento solo dall’importo della liquidazione che le vittime dell’incendio accusate di aver causato la tragedia mortale hanno accettato di pagare.

Gli avvocati che rappresentano i querelanti in centinaia di cause legali per morti e distruzioni causate da incendi hanno chiesto a un giudice di impedire alle compagnie di assicurazione di intentare una causa indipendente per recuperare i soldi pagati agli assicurati. Impedire alle compagnie di assicurazione di perseguire gli imputati è uno dei termini chiave dell’accordo.

L’accordo è stato raggiunto all’inizio di questo mese, giorni prima Un anno di anniversario Degli incendi, tra i timori quello della Hawaiian Electric, la compagnia elettrica che lo gestisce Qualche colpa Coloro che sono accusati di aver appiccato l’incendio potrebbero essere sull’orlo della bancarotta. Altri imputati includono la contea di Maui e grandi proprietari terrieri.

Lo è l’Ufficio federale dell’alcol, del tabacco, delle armi da fuoco e degli esplosivi Investigazione Gli incendi dell’8 agosto 2023 che hanno ucciso 102 persone, hanno distrutto il centro storico di Lahaina, bruciato migliaia di case e sfollato 12.000 persone.

Gli avvocati dei querelanti erano preoccupati che consentire agli assicuratori di perseguire i danni separatamente avrebbe rappresentato un grave ostacolo, prosciugando ciò che è disponibile per risarcire i danni alle vittime dell’incendio e prolungando il contenzioso.

Un gruppo di oltre 160 compagnie di assicurazione contro i danni, che finora hanno pagato più di 2,34 miliardi di dollari alle persone e alle imprese colpite dagli incendi, hanno continuato a resistere alla risoluzione.

Gli avvocati delle compagnie di assicurazione hanno affermato in tribunale che quella che chiamano la fretta di raggiungere un accordo priva le compagnie di assicurazione del giusto processo.

Vincent Rabuto, un avvocato che rappresenta le compagnie di assicurazione, ha detto al giudice che il settore assicurativo è stato ingiustamente offuscato mentre i responsabili degli incendi non saranno ritenuti responsabili.

“Non chiediamo di essere i primi a ottenere qualcosa. La nostra posizione è sempre stata che i singoli ricorrenti dovrebbero fare la parte del leone”, ha detto.

Dopo l’udienza, Raboteau ha rifiutato di commentare la sentenza di Cahill e non ha detto se intendono chiedere la revisione della sentenza di Cahill da parte della Corte Suprema delle Hawaii.

Jake Lowenthal, un avvocato selezionato come uno dei quattro coordinatori per coordinare le cause legali dei querelanti, ha affermato di essere sollevato dalla sentenza di Cahill.

“Questa sarà una parte cruciale per raggiungere una soluzione definitiva alle richieste di tutti, nonché per risolvere i potenziali diritti delle compagnie di assicurazione al risarcimento”, ha affermato.