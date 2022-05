Twitter illumina Taco Bell nella seconda scomparsa della pizza messicana

Taco Bell, che ha debuttato con la pizza messicana nel 1985 e l’ha assunto nel 2020, ha deliziato molti amanti delle sue voci di menu quando ha annunciato che l’avrebbe riportata nei suoi menu a metà maggio.

I commenti sono stati contrastanti su Twitter dal ritorno della pizza messicana a Yum Brands (sì) – Prendi Yum! Rapporto sui marchi Menu Taco Bell il 17 maggio per i membri del programma fedeltà e il 19 maggio per il pubblico in generale. molti di Tweet negativi hanno colpito Twitter nei primi giorni Dopo il rilancio di Mexican Pizza, da allora sono apparse anche molte recensioni positive.

I tweet includevano: “Ho preso il mio ieri ed era delizioso. Penso che le verdure fossero migliori.tacobell #mexicanpizza”

Ma tra i pareri opposti c’era: “Ho appena messo le mani su una #mexicanpizza e hanno cambiato la crosta e non va più bene. L’ho semplicemente buttata nella spazzatura. @tacobell perché ho cambiato qualcosa di grande in qualcosa che non va per niente. “

Tuttavia, una delle lamentele più comuni su Twitter è che a Taco Bell, dopo il luogo, i commensali non sono stati in grado di acquistare pizze messicane perché gli è stato detto che era “tutto esaurito”.

“Quindi qualcun altro andrà al tacobell solo per scoprire che la #Mexicanpizza è completamente esaurita?”

Meno di due settimane dopo il rilancio della pizza messicana, Taco Bell ha nuovamente sospeso la voce del menu. Il La decisione di prendere la pizza messicana Dal menu non era dovuto all’insoddisfazione per la categoria fast food. In realtà è il contrario. L’elevata domanda per la voce di menu ha portato alla sua vendita in molte sedi di Taco Bell.

La pizza messicana è composta da carne di manzo marinata e fagioli fritti tra due croste di farina croccanti, simili a quella di una tostada, con salsa per pizza messicana, miscela di tre formaggi e pomodori in cima. Sembra piuttosto semplice in termini di ingredienti, ma Taco Bell non ne ha mai abbastanza dei prodotti per continuare a offrire l’articolo ai clienti.

L’azienda ha inviato una lettera ai suoi dipendenti sulla posizione che è stata pubblicata Social media.

“A causa dell’incredibile amore per la pizza messicana, abbiamo iniziato a venderla in tutto il paese. Lo faremo conoscere ai nostri fan più avanti questa settimana. La pizza messicana tornerà entro la fine dell’anno; sentirete di più da noi con l’avvicinarsi di questa data”, hanno riferito Taco Bell ai suoi dipendenti.

La risposta di Twitter alla decisione di Taco Bell di rimuovere la pizza messicana dal menu non è stata favorevole.

“L’intera nazione è così delusa da te, @tacobell. Avresti dovuto pianificare di conseguenza. Avresti potuto avere il tuo anno più redditizio di sempre, ma non puoi dare al cliente ciò che desidera. Abbandona un’altra cosa e dai al nostro supporto un #Mexican Pizza. Smettila di giocare”, diceva uno dei tweet.

“Ok, è stato un veloce tacobell #Mexicanpizza”, ha twittato una persona delusa.

Un altro twittato con rabbia: “Scusa @tacobell. Cosa vuoi dire esattamente che sei fuori da #mexicanpizza e loro non torneranno?”

E almeno una persona con un buono premio non è stata così fortunata.

“Ciao @tacobell, ho un bonus gratis #Mexicanpizza fino al 1 giugno ma hai già controllato!!! Nessuno dei miei siti ce l’ha!!! Ottimo marketing!!! Aspetto un altro omaggio quando verrai Indietro.”