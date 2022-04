In esclusiva da Apple rivela shock di prezzo per iPhone 14

Aggiornamento 30/04 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato il 27 aprile

Le indiscrezioni di Apple hanno già rivelato quello che tutti sanno essere il cambiamento più scioccante nella gamma iPhone 14: Piccola riprogettazione. giusto? sbagliato. Nuove informazioni rivelano che i suoi prezzi saranno…

A relazione specialeMark Gorman, un illustre esperto Apple di Bloomberg, riferisce che la decisione di Apple di sostituire l’iPhone 13 mini con l’iPhone 13 Max potrebbe portare a un aumento del prezzo fino a $ 300.

Il concept di Apple iPhone 14 Pro Max mostra il prezzo massimo previsto di $ 1.199 Incorpora il tweet



Aggiornamento 29/04: E ora sappiamo esattamente come saranno il nuovo iPhone 14 Max e il resto della linea di iPhone 14. Grazie a un’importante perdita della catena di approvvigionamento su un popolare sito Web cinese, Weibo – storicamente la patria delle perdite di componenti – (tramite creatore Saran ByteOra possiamo vedere per la prima volta i pannelli frontali effettivi di tutti e quattro i modelli. È interessante notare che i frammenti enfatizzano diversi dettagli fortemente diretti:

I modelli di iPhone 14 Pro avranno Posizioni più sottili e simmetriche

I modelli Pro sembrano essere un po’ più alti dei modelli non professionali Angoli più arrotondati

L’iPhone 14 Max in realtà sostituisce l’iPhone 13 Mini e, a parte i margini delle proporzioni, ha all’incirca le stesse dimensioni dell’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici

I modelli standard mantengono la tacca mentre entrambi gli iPhone 14 Pro hanno la polarizzazione Nuovo ritaglio a forma di i.

L’allineamento delle parti reali (una tendenza regolare in questo periodo ogni anno mentre Apple aumenta la produzione di massa), aggiunge anche sostanza alle perdite sugli interni dei nuovi modelli. Tuttavia, questa non è necessariamente una buona notizia. In particolare, l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max dovrebbero funzionare su un chipset di generazione precedente (Apple utilizza l’A15 Bionic 2021 anche nell’iPhone SE a $ 429) per la prima volta, mentre l’aumento dei prezzi trapelato di recente (sotto) sembra più probabilmente.

Aggiornamento 04/30: la verifica delle perdite del pannello frontale dell’iPhone 14 da parte dell’azienda informata e sempre più influente ShrimpApplePro è ora arrivata.

Parla con il famoso YouTuber John Prosser sul suo sito Tecnologia di FrontPage Show, il leaker ha rotto le cose con il rapporto di Prosser: “Sì, è vero… per quanto riguarda il motivo per cui li stiamo vedendo ora, ok [ShrimpApplePro] Dice che la produzione di massa potrebbe iniziare già il mese prossimo. Quindi quello che stai vedendo è ancora tecnicamente in fase di sviluppo, ma siamo appena dietro l’angolo per realizzarlo su larga scala. ”

Mentre Prosser si è già fatto un nome negli ultimi 18 mesi attraverso una serie di perdite di Apple e Google di alto profilo, ShrimpApplePro ha recentemente fatto scalpore dopo che gli schemi trapelati di iPhone 14 Pro sono stati i primi a rivelare un nuovo ritaglio a forma di i per questi modelli. Le sue informazioni sono state contraddette da molti altri leaker e inizialmente sono state trattate con scetticismo, ma dopo una serie di fughe di notizie gratuite da altre fonti, tutti i principali addetti ai lavori ora concordano sul fatto che questo è il design di iPhone 14 Pro scelto da Apple.

In quanto tale, un accenno di ShrimpApplePro è buono come l’iPhone perde nel 2022 e mette in evidenza il piano di Apple di ampliare il design, le funzionalità e i divari di prestazioni tra Pro e non Pro in futuro. È una strategia rischiosa che rischia di alienare i fan durante un periodo di tensione globale, ma Apple raramente sbaglia la sua strategia di prodotto.

“Quindi, per la prima volta, la linea iPhone non Pro avrà un’opzione per lo schermo da 6,7 ​​pollici”, spiega Gurman. “… gli utenti ora potranno acquistare il più grande iPhone di Apple per almeno $ 200 in meno rispetto a prima.”

In altre parole: l’iPhone 14 Max costerà circa $ 200 in meno rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Ora analizziamolo. Attualmente, l’iPhone 13 Pro Max parte da $ 1.099, che costerà l’iPhone 14 Max a $ 899, un aumento di $ 200 rispetto all’iPhone 13 Mini da $ 699 che sostituisce. Ma non così in fretta.

Diverse fughe di notizie hanno affermato che l’aumento dei costi dei componenti e l’intenzione di Apple di differenziare tra iPhone Pro e non Pro, vedranno iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max aumentare rispettivamente a $ 1.099 e $ 1.199. Quel divario di $ 200 ora probabilmente spingerà l’iPhone 14 Max a $ 999, $ 300 in più rispetto all’iPhone 13 Mini.

E questo è solo l’inizio perché, sottolinea Gorman, i modelli standard di iPhone 14 condivideranno molte meno funzionalità Pro rispetto alle generazioni precedenti. Tra le caratteristiche che afferma che ti mancheranno ci sono:

Le modifiche all’angolazione dell’iPhone 14 Pro rendono il telefono notevolmente più arrotondato rispetto all’iPhone 13 Pro Ian Zilbo



Tutto ciò presenta ai fan di Apple una sorta di enigma: quanto sono importanti le dimensioni?

Le scarse vendite dell’iPhone 13 Mini hanno dimostrato ancora una volta che i grandi schermi sono ciò che gli utenti vogliono davvero, quindi l’economico iPhone 14 Pro Max dovrebbe adattarsi perfettamente al conto. Ma se l’iPhone 14 Max costa circa $ 1.000 e solo $ 100 ottiene l’iPhone 14 Pro, che presenta un design superiore, fotocamera aggiornata, prestazioni di nuova generazione e display ProMotion a 120 Hz, la reazione potrebbe essere molto diversa.

dare agli utenti Cosa vogliono ma no Come lo vogliono, è una specialità della mela. E sembra che la gamma di iPhone 14 non sarà diversa.

