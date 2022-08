In esclusiva da Apple rivela un prezzo inferiore al previsto per l’iPhone 14

Le perdite di Apple hanno costantemente concordato su una cosa: i modelli di iPhone 14 diventa più costoso. Questo finora.

in un modo nuovo Post sul blogLanzock, un leaker anonimo, ha rivelato che Apple “ha deciso di congelare il prezzo di lancio del modello base di iPhone 14 attraverso una decisione al massimo livello esecutivo”. E data la solida esperienza di Lanzuke, ci sono tutte le ragioni per crederlo.

Il concept di Apple iPhone 14 Pro Max mostra il prezzo massimo previsto di $ 1.199 Incorpora il tweet



Lanzuk spiega che la decisione di Apple era basata su “una stagnazione del mercato globale della telefonia mobile e un calo della domanda… quindi il prezzo del modello base è stato congelato nonostante alcuni fattori di aumento dei prezzi”.

Dettagliati da altri leaker, questi fattori includono un aumento dei prezzi dei componenti dovuto alla carenza e Apple sta aggiornando diversi elementi chiave nella gamma di iPhone 14. In particolare, il nuovissimo modulo della fotocamera frontale di LG Innotek, che secondo le fughe di notizie è Tre volte il prezzo del suo predecessore.

Indubbiamente, Lanzook comprende il potenziale shock e incredulità che le sue notizie genereranno e afferma che le sue informazioni provengono da una potente fonte all’interno di una “importante istituzione finanziaria statunitense”. Inoltre, Lanzook ha una lunga esperienza di rispetto. Mentre l’insider ha mancanza accidentaleCi sono state una serie di sottili perdite per i dispositivi Apple e Samsung nell’ultimo anno.

Aggiornamento 08/05: sono trapelate ulteriori informazioni sul lancio di iPhone 14 e questa è una buona notizia. Influente analista ed esperto del settore Ming-Chi Kuo Rapporti Apple è riuscita ad espandere la produzione del prossimo modello base in India prima del suo lancio.

“Il sito di produzione di iPhone di Foxconn in India spedirà il nuovo iPhone 14 da 6,1 pollici più o meno nello stesso periodo della Cina per la prima volta alle 2H22 (l’India è stata un quarto o più indietro in passato)”, ha spiegato Ku, “In breve termine, le capacità/spedizioni di iPhone indiani hanno ancora un enorme divario con la Cina, ma è una pietra miliare importante per Apple nella costruzione di un sito di produzione di iPhone non cinese. “

I miei contatti ritengono che questa strategia ripagherà immediatamente, poiché Apple sarà in grado di fornire un ampio stock di iPhone 14 per il suo rilascio a settembre. Ciò è in netto contrasto con i problemi della catena di approvvigionamento in corso che l’iPhone 14 Max sta affrontando. Mentre Kuo si aspetta che il nuovo modello da 6,7 ​​pollici venga lanciato insieme al resto della gamma, Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha avvertito che “le spedizioni di pannelli iPhone 14 Max [are] Ancora molto indietro nel mese di agosto. ”

Quindi, se hai intenzione di acquistare l’iPhone a grande schermo più costoso di sempre da Apple, penso che dovrai muoverti rapidamente quando sarà in vendita.

Aggiornamento 08/06: parlami oggi, il famoso mentore AppleLeaksPro afferma che il nuovo prezzo è in linea con quello che ha sentito diversi mesi fa. LeaksApplePro ha spiegato che “i professionisti sono molto più costosi da produrre”, citando il nuovo display perforato, la fotocamera da 48 megapixel aggiornata, il telaio in acciaio inossidabile (che è stato un differenziale di costo dall’iPhone XS) e il chipset A16.

“Ci sono molte differenze”, mi ha detto il leaker, affermando che le aspettative sono che Apple si concentrerà principalmente sui modelli di iPhone 14 Pro al momento del lancio. “Immagino che Apple parlerà solo un po’ dell’iPhone 14.”

AppleLeaksPro afferma che la motivazione alla base di tutto questo è la “differenziazione”. Questo si lega a mosse simili che Apple ha fatto per aumentare i prezzi e le differenze tra i modelli Standard e Pro di iPad, Mac e MacBook negli ultimi anni. La strategia si è rivelata vincente, anche se è difficile stabilire quale caratteristica renderebbe i modelli iPhone 14 Pro oggettivamente orientati al professionista.

Tutto ciò significa che si sta aprendo una spaccatura nella comunità dei leak. Il mese scorso, rinomati analisti di Wedbush hanno spiegato che gli aumenti dei prezzi su tutta la gamma erano inevitabili perché “i prezzi sono aumentati lungo l’intera catena di approvvigionamento e Cupertino ha bisogno di trasferire quei costi al consumatore in questa versione”.

Da quello che ho capito, c’è del vero in entrambe le situazioni. La pressione nella catena di approvvigionamento sta facendo salire i costi, così come molti nuovi componenti della gamma iPhone 14 (in particolare Nuove fotocamere anteriori).

Tuttavia, capisco che Apple sia anche determinata a fare del 2022 l’anno in cui porterà alla differenziazione tra modelli Pro e non Pro, anche se ciò significa ingoiare alcuni degli aumenti di costo sui modelli standard. Questo è un fattore importante alla base della somiglianza dell’iPhone 14 con il suo predecessore, sia nel design che nelle prestazioni, poiché è probabile che gli aggiornamenti siano più piccoli di qualsiasi precedente aggiornamento di iPhone.

Di conseguenza, aspettati che questa sia una delle versioni di iPhone più controverse degli ultimi anni.

La gamma di iPhone 14 di Apple viene mostrata sulla base di diverse perdite Tutto quanto



Se fosse vero, l’affermazione di Lanzuk significherebbe che l’iPhone 14 mantiene il suo prezzo richiesto di $ 799 (piuttosto che saltare a $ 899), il che fa sperare anche che il nuovo iPhone 14 Max sarà di $ 100 in meno a $ 899. Questi prezzi hanno un senso, data la determinazione di Apple ad espandersi Divario di funzionalità e prestazioni Per quanto riguarda i modelli iPhone 14 Pro, i cui prezzi sono ancora previsti in aumento:

iPhone 14 Pro – $ 1.099 (iPhone 13 Pro $ 999)

iPhone 14 Pro Max – $ 1.199 (iPhone 13 Pro Max $ 1.099)

Inoltre, direi che l’affermazione di Lanzuk equivale ancora a un aumento effettivo del prezzo di $ 100 su tutta la gamma. Questo perché l’iPhone 14 da $ 799 sostituirà l’iPhone 13 Mini da $ 699 come modello entry-level e l’iPhone 14 Max da $ 899 sostituirà l’iPhone da $ 799. per Apple per commercializzare ai clienti.

Ne vale la pena la linea iPhone 14? Aggiornamenti di design, fotocamera e prestazioni Sui modelli Pro appare sicuramente così, ma con un possibile passaggio Da Lightning a USB-C nel 2023 Ti esorto comunque a fare attenzione se non devi aggiornare quest’anno.

