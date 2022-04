Incassi al botteghino di Jersey oggi 3: Il film di Shahid Kapoor fa un grande balzo in avanti nel suo primo weekend

Shahid Kapoor in una foto dal Jersey.

Dopo molti ostacoli, il film Jersey di Shahid Kapoor uscirà finalmente nelle sale il 22 aprile. Sfortunatamente, è stato colpito dalla follia di KGF: Capitolo 2 di Yash, che attualmente sta facendo miracoli al botteghino. Tuttavia, dopo una giornata di apertura mediocre, Jersey ha preso il ritmo e ha ottenuto buoni risultati nel suo primo fine settimana al botteghino. Dramma sportivo diretto da Gowtam Tinnanuri e interpretato anche da Mrunal Thakur.

Set da scrivania JERSEY BOX

La star del Jersey Shahid Kapoor ha avuto un inizio lento al botteghino. 4 crore menta Rs. Tuttavia, il terzo giorno, il film è riuscito a coniare Rs 5 crore, secondo le prime stime dell’analista commerciale Ramesh Bala. Apparentemente, KGF: Chapter 2 di Prashanth Neel ha influenzato i numeri dei film di Shahid. Ramesh Bala ha twittato: “Stime anticipate per domenica 24 aprile – Net All India Indie Films.. 1. #KGFChapter2 – 25 Hats 2. #Jersey – 5 kr (sic).” Nel frattempo, secondo i rapporti, il tasso di occupazione a Jersey in India era del 24,21% domenica 24 aprile.

A proposito di MAGLIA

Jersey è la nuova versione hindi dell’omonimo film di Nani Telugu. In un’intervista con IndiaToday.in, Shahid ha parlato del suo approccio al film e al personaggio di Arjun Talwar. Ha detto: “Ci siamo sentiti tutti ispirati dal film che abbiamo visto. Volevamo trasmetterlo a un pubblico diverso. Lo abbiamo riscoperto. E questo personaggio ha reso il mio personaggio in ogni modo possibile e ne ho la completa proprietà e lo possiedo molto molto. Ma il personaggio interpretato da Nani è stato il loro primo personaggio. Quindi lo sarà ancora. Il rispetto è sempre con lui”. Jersey è supportato da Allu Entertainment, Dil Raju Production, Sithara Entertainments e Brat Films.