Interruzione del servizio AT&T: il servizio è interrotto per i clienti negli Stati Uniti

Martedì un’interruzione nazionale di AT&T ha lasciato ancora una volta alcuni clienti all’oscuro.

In una dichiarazione inviata alla CNN, la società ha affermato che esiste un problema in cui a molti clienti AT&T viene impedito di completare le chiamate tra operatori. Ciò significa anche clienti da Servizio competitivo Impossibile effettuare chiamate al cliente AT&T.

La società ha affermato che le chiamate tra i clienti AT&T continuano, anche se alcuni abbonati si sono lamentati sui social media che il loro servizio era stato completamente interrotto. L’accesso a Internet non è influenzato.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Le aziende di trasporto stanno lavorando il più rapidamente possibile per diagnosticare e risolvere il problema”.

Sebbene AT&T non abbia annunciato il numero di clienti interessati, il sito web di Down Detector lo dimostra Aumento delle segnalazioni Di problemi nell’utilizzo del servizio a partire dalle 13:00 ET circa. Questi numeri sono aumentati nelle ore successive. Tuttavia, secondo Down Detector, alle 18:00 ET, il numero di incidenti segnalati ha iniziato a diminuire.

Il sito elenca New York, Chicago, Filadelfia, Dallas, Pittsburgh e Indianapolis tra le città con il maggior numero di segnalazioni di problemi.

A causa del problema di interoperabilità, Migliaia di clienti Verizon Anche Down Detector ha segnalato un’interruzione martedì.

AT&T ha detto alla CNN che le chiamate ai servizi di emergenza sono in corso, anche se sono state rilasciate alcune località, tra cui la contea di Camden, in Georgia, e Scranton, in Pennsylvania. Avvisi Sui social media, l’interruzione stava interrompendo le chiamate ai servizi di emergenza. AT&T ha detto alla Galileus Web che gli avvisi sono stati ricevuti per errore dopo che un modulo per tale notifica è stato attivato e inviato. AT&T ha affermato che sta indagando sul motivo per cui ciò è accaduto.

L’interruzione arriva meno di quattro mesi dopo una massiccia interruzione che ha interrotto il servizio alla rete AT&T per quasi lo stesso tempo 12 ore. A febbraio, decine di migliaia di clienti AT&T in America non sono stati in grado di effettuare telefonate, inviare messaggi di testo, accedere ai servizi di emergenza o accedere a Internet a causa di… Interruzione della rete AT&T.

A marzo, la società di telecomunicazioni ha dichiarato di essere stata hackerata in un altro episodio e che i dati rubati contenevano informazioni come i numeri di previdenza sociale dei titolari dei conti.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi e contesto.