Mandisa, l’amata stella cristiana, rivela la causa della morte

Mendisa è morta Complicanze terziarie dell’obesità, la gente menzionato. Il suo modo di morire è stato descritto come naturale.

Secondo il rapporto dell’autopsia ottenuto dal giornale, l’artista è stata trovata morta nella sua casa da alcuni amici ed è stata “conosciuta viva per l’ultima volta circa tre settimane fa”. La cantante cristiana contemporanea vincitrice del Grammy Award è morta il 18 aprile all’età di 47 anni.

La stella, il cui nome completo è Mandisa Lynn Hundley, si è classificata nona idolo americano. Poco dopo, ha iniziato la sua carriera nella musica cristiana contemporanea e nel 2007 ha pubblicato il suo primo album Vera bellezza. Il disco ha raggiunto il primo posto nella classifica Top Christian Albums e ha ricevuto consensi, così come la sua prima nomination ai Grammy Award come miglior album gospel pop/contemporaneo.

Mandisa ha pubblicato altri cinque album nel 2013 Soprattutto Ha vinto il premio come miglior album di musica cristiana contemporanea ai Grammy Awards 2014, nonché come album pop/contemporaneo dell’anno ai GMA Dove Awards.

Dopo la sua morte, Mendisa è stata premiata in un episodio del programma idolo americano Con una performance speciale degli ex concorrenti Colton Dixon, Danny Gokey e Melinda Doolittle a fine aprile. Il trio ha cantato la canzone di successo di Mary Mary del 2000 “Shackles (Praise You)” in onore del cantante che ha eseguito la canzone nella quinta stagione della serie. idolo americano Nel 2005.

Ricordando Mandisa, Dixon ha detto che la canzone “riassume la sua vita”, aggiungendo: “Penso che sia arrivata come un elogio, penso che abbia omesso gli elogi”. “Ci mancherà, ma la nostra perdita è il guadagno del comitato”.