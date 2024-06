Jerry West ha “salvato” la dinastia dei Warriors mantenendo Klay, secondo Mikal Thompson – NBC Sports Bay Area & California

Mercoledì, sulla scia della morte di Jerry West, Mikal Thompson ha spiegato l’enorme impatto che il Hall of Famer ha avuto sull’organizzazione dei Warriors e su suo figlio Klay Thompson.

continuando a parlare “Spettacolo di Murph e Marcus” Nello show KNBR di giovedì, Michel ha descritto quanto West sia stato fondamentale nel mantenere Klay al Golden State nonostante i Warriors considerassero di scambiarlo all’inizio della sua carriera NBA.

“È fondamentalmente la persona che ha salvato la dinastia dei Warriors perché se non fosse stato per Jerry West, Clay non sarebbe stato un Warrior”, ha detto Thompson. “Qualche anno dopo, lui e Harrison Barnes avrebbero giocato nel Minnesota [Timberwolves].

Come è stato ben documentato, si dice che i Warriors abbiano esplorato la possibilità di scambiare Thompson con i Timberwolves per l’attaccante All-Star Kevin Love.

Ma come ha sottolineato l’ex presidente e direttore generale dei Warriors Bob Myers all’inizio di questa settimana, Golden State non si è mai avvicinato a fare quello scambio, poiché non hanno mai richiesto le cartelle cliniche di Love.

West faceva parte del team esecutivo di Golden State, unendosi alla franchigia nel 2011 e rimanendovi fino al 2017, aiutando i Warriors a costruire il nucleo di una dinastia da campionato.

All’anziano Thompson è stato chiesto se la storia di West che minacciava di lasciare gli Warriors se avessero scambiato Klay fosse vera, mentre Michel ha spiegato come West si è tirato indietro da un potenziale scambio per Love.

“Era molto contrario allo scambio, anche se Kevin Love all’epoca era un giocatore NBA e la sua età media era di 27 anni. [points per game] E 14 [rebounds per game] Minnesota Timberwolves, spiegò Michel.

“Era un giocatore dominante in prima linea e i Warriors pensavano che lo avrebbe condiviso con Steph [Curry] Li porterà al livello successivo. Chissà, forse lo era, forse avrebbero vinto il titolo insieme. Ma Jerry West vide il potenziale degli Splash Brothers e disse: “Se sposti uno di questi ragazzi, me ne andrò anch’io”. “

L’intuizione di West si rivelò corretta quando il giovane Thompson formò una delle più grandi coppie di difesa nella storia della NBA con Curry, mentre il prolifico tiro degli Splash Brothers cambiò il volto della lega e aiutò Golden State a raggiungere lo status di dinastia.

Mychal ha parlato del famoso allenamento pre-draft di West con suo figlio, con l’anziano Thompson che ha descritto la rapidità con cui l’allora dirigente dei Warriors ha preso la sua decisione.

“Ero qui con Klay ad uno studio a Los Angeles, e Jerry West e Joe Lacob erano lì per valutare Klay”, ha detto Michel. “Ricordo che Jerry venne da me due o tre minuti dopo l’allenamento e disse: ‘Lo selezioneremo’. E non aveva bisogno di vedere oltre. Jerry era così, poteva semplicemente guardarti e dire immediatamente: ‘Sì, questo ragazzo ce l’ha’”.

Dopo una carriera da giocatore leggendaria con i Los Angeles Lakers, West è diventato uno dei migliori valutatori di talenti della NBA. Dopo aver assunto la carica di direttore generale dei Lakers nel 1982, West ha costruito la maggior parte del franchise “Showtime” che ha vinto cinque titoli NBA durante il decennio. Dopo aver lottato per tutta la metà degli anni ’90, West ricostruì la franchigia ingaggiando il free agent Shaquille O’Neal e scegliendo Kobe Bryant nel 1996, portando a una serie di tre campionati consecutivi.

West ha contribuito a trasformare Golden State in un contendente dopo essersi unito alla franchigia nel 2011, dove è stato determinante nella selezione del giovane Thompson con l’undicesima scelta assoluta nel Draft NBA 2011. Il draft NBA 2012 è stato un altro masterclass di West, Golden State ha selezionato giocatori del calibro di Harrison Barnes, Festus Ezeli e Draymond Green.

Una volta consolidata la loro base, i Warriors sono saliti nella stratosfera NBA qualche anno dopo, vincendo le finali NBA del 2015 e iniziando una serie di cinque apparizioni consecutive alle finali.

Chissà cosa sarebbe successo agli Warriors se l’Occidente non fosse intervenuto per mantenere Clay nella Bay Area.

