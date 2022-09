Con “molta fiducia”, i Trojan USC aprono l’era di Lincoln Riley con una facile vittoria su Rice Owls

LOS ANGELES – L’inaugurazione dell’era Lincoln Riley della University of Southern California è iniziata con un nuovo logo sulla sua fronte familiare e molti fuochi d’artificio da campo da volti vecchi e nuovi.

L’USC ha segnato il maggior numero di punti in una partita dal 2008 grazie al debutto clinico di un quarterback Caleb Williams Tre intercettazioni di atterraggio restituite dalla difesa quando i Trojans hanno battuto la Rice 66-14 sabato nell’apertura della stagione.

“Capiamo che questo è solo l’inizio e che c’è ancora molto, ed è molto meglio giocare, ed è meglio allenarsi”, ha detto Riley. “È un ottimo inizio; non è niente di più e niente di meno”.

Anche se Riley non volesse gonfiare il punteggio, il gioco non potrebbe essere molto migliore per lui. L’USC ha concluso con 538 yard, 27 primi tocchi e un tiro che è arrivato a 12:21 dalla fine del quarto quarto dopo che Williams e una miriade di altri principianti erano fuori.

“Penso che abbiamo grande fiducia”, ha detto Williams, che si è trasferito dall’Oklahoma dopo la nomina di Riley. “E non abbiamo solo costruito quella fiducia che siamo venuti qui eccitati per la prima partita”.

Il debutto di Williams ha portato la più grande attesa di qualsiasi New Trojan nella partita di apertura, ma è stato difficile vedere alcuna parvenza di pressione o aspettative che lo influenzassero. Era a suo agio in tasca, il che gli ha permesso di prendersi il suo tempo e completare 19 dei suoi 22 tentativi di passaggio (il migliore per un quarterback della USC dai tempi di Matt Barkley nel 2012), inclusi lanci a 12 diversi ricevitori e due touchdown all’altro. . I Trojan si sono ritirati in questa stagione: vincitore di Beletnikov Giordano Addison.

“Da quando è arrivato qui, è stato come se ci frequentassimo nell’ultimo anno”, ha detto Williams. “È stato facile.”

Tutto sembrava facile per Williams, incluso usare la sua capacità di dribbling per ballare attraverso la difesa di Rice fino a 68 yard in streaming su sei concerti. Sembrava che Williams avesse sudato a malapena per tre quarti, e quando ha sentito che era ora che Riley lo portasse fuori dal gioco, ha fatto del suo meglio per continuare a giocare.

“Oh, non volevo uscire, quindi stavo cercando di giocare il più intelligente possibile scendendo prima che qualcuno mi colpisse”, ha detto Williams. “[Riley] Ha detto: “So che stai cercando di rimanere in gioco”.

“Non è più il primo anno”, ha scherzato Riley nella sala multimediale.

Nonostante tutta l’attenzione sull’attacco ad alta potenza della USC, la sorpresa del gioco è stata la sua difesa. Unity è entrato nella stagione con la maggior parte delle domande sulla sua profondità e talento e, sebbene abbia iniziato il gioco consentendo l’atterraggio di due lunghe cavalcate, si è svegliato in grande stile con quattro intercettazioni – i Trojans hanno avuto quattro stagioni durante la scorsa stagione – di cui tre restituite per TD da una matricola Nel secondo anno Calin Bullockquarterback dell’Alabama Shen Li E il grande dorso Raleen Goforth.

“È diventato una realtà oggi”, ha affermato Alex Grinch, coordinatore della difesa. “Negli allenamenti puoi fare così tanto, il che è fondamentale. Nessuno parlerà di allenamenti più di me. Ma alla fine devi salire sul palco”.

Addison e Williams erano in vantaggio, ma molti altri trasferimenti e persino alcuni nuovi titolari hanno avuto un impatto immediato. Austin Jones da Stanford ha avuto due gocce veloci mentre era una matricola Ralik Brown Ebbe otto tocchi elettrici che fanno ben sperare per la profondità dei Troiani in posizione.

In almeno una partita contro un avversario inferiore, l’USC non sembrava una squadra riformata fuori stagione con più di 40 nuovi giocatori. Invece, i Trojan hanno deciso di mettere insieme tutto e hanno segnato più punti di quelli che avevano in qualsiasi partita sotto l’ex allenatore Clay Hilton.

“Questa è sicuramente una dichiarazione ed è quello che volevamo fare”, ha detto Addison. “Dovevamo mostrare a tutti che questa non era solo propaganda. Siamo pronti a giocare”.

Né Riley né nessuno dei giocatori ha perso di vista l’importanza del tanto atteso viaggio verso il primo gioco con il nuovo sistema. Con temperature vicine ai 100 gradi, USC ha annunciato poco più di 60.000 fan al Los Angeles Memorial Coliseum, con una capacità di 78.647.

“Capiamo che in questa città, e penso che sia giusto, dobbiamo dimostrare chi siamo come squadra”, ha detto Riley. “Faremo tutto il possibile come squadra per continuare a lavorare in modo che le persone non possano sopportare l’idea di non venire a una partita di football della USC”.

Aggiunto ricevitore a trasmissione larga in Oklahoma Mario Williams: “Questa è una nuova era, questa è SC.”