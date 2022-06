Johnny Depp “ancora sotto shock” per la vittoria per diffamazione di Amber Heard

Giovedì sera Johnny Depp ha detto a una folla di fan adoranti nel Regno Unito di essere “ancora sotto shock” per aver vinto una causa per diffamazione contro Amber Heard – e ha persino scherzato sul suo dito mozzato.

È stato il protagonista di “Pirati dei Caraibi” Catturato in video Ride mentre dozzine di fan si sono congratulati con lui per la sua vittoria questa settimana quando ha eliminato il suo amico rocker Concerto di Jeff Beck a Newcastle.

“Grazie, sono ancora un po’ sotto shock”, ha rivelato Depp a un fan della celebrazione.

Mentre l’attore posava per foto e autografi, ha scherzato con un ragazzo tra la folla sulla perdita di parte del dito in una presunta rissa con la sua ex moglie in Australia nel 2015.

“Tu ne hai cinque, io quattro e sette ottavi. Matto”, disse Depp al ragazzo.

profondo Il dito mozzato è stato più volte sollevato Durante l’orribile processo di sei settimane a Fairfax, in Virginia, la star di “Edward Mani di Forbice” ha testimoniato che la punta del dito era stata tagliata quando Heard gli avrebbe lanciato una bottiglia di vodka.

“Per coloro che lo chiedono, Johnny era davvero il ragazzo più carino”, un fan di nome Jay cinguettare Poco dopo il suo incontro di giovedì con la star.

“Si è preso il suo tempo per parlare e ha ringraziato tutti e ha firmato il più possibile per dargli il tempo e lo spazio, soprattutto prendendosi il tempo per ringraziare i bambini piccoli che stavano aspettando e parlare con loro”.

L’attore è stato nel Regno Unito da quando la giuria ha iniziato a discutere del suo caso – ed è rimasto lì quando ha iniziato La sentenza è stata emessa mercoledì.

La giuria ha finito per assegnare a Depp $ 10,4 milioni di danni.