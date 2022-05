Johnny Depp non esce con il suo avvocato, nonostante le speculazioni sui social media

Johnny Depp Era molto amichevole con uno dei suoi avvocati, ma anche se hai visto del fumo… Siamo qui per dirti che non c’è nessun incendio.

Risorse relative a Camille Vasquez Uno dei tanti avvocati che Johnny ha assunto per accompagnarlo al processo Ambra sentita – Dice a TMZ… si ipotizza che stia succedendo qualcosa tra lei e JD… ma non è altro che fan fiction dai social media.

In altre parole, ci viene detto che sicuramente non stanno uscendo insieme, nonostante ciò che alcune persone pensano di vedere accadere in aula.

In effetti, molti utenti di TikTok e Twitter sono giunti alla conclusione… questi due hanno una relazione basata sulle loro interazioni in tribunale.

In conclusione… Ci è stato detto che Camille non pensa che Johnny la tratti in modo diverso da qualsiasi altro avvocato, e stanno solo cercando di rimanere forti mentre questo processo infuria. Le nostre fonti dicono che stanno cercando W per Johnny.