Kanye West condivide una foto di Kim Kardashian e di Pete Davidson in un nuovo post di San Valentino

Nel suo primo post di San Valentino, Kanye West ha condiviso una foto di Kim Kardashian e Pete Davidson ad un appuntamento.

Il rapper, che ha recentemente cambiato il suo nome in Ye ed è stato sposato con la star del reality Kardashian per sei anni fino alla loro separazione l’anno scorso, ha scritto: “Non ho problemi con Kim, amo la mia famiglia, quindi smettila con quel romanzo, io’ Non sto rinunciando alla mia famiglia.” …”

condividere Foto da mail giornaliera sito web Kardashian e il suo nuovo fidanzato, comico e attore Davidson, ad un appuntamento, West ha aggiunto: “Ho già comprato questo cappotto per Kim. SNL Ho pensato che fosse particolarmente speciale…

“Avevo fede che saremmo tornati insieme e non avevo nulla contro mail giornaliera Ho amore per tutti i media e ti auguro tutta la felicità del mondo…”

Ha continuato: “Parlo direttamente ai media nello stesso modo in cui un giocatore di football parla agli arbitri. Il mondo è il nostro campo, come il campo da basket e il campo dell’opinione pubblica…

“Abbiamo una relazione pubblica perché siamo personaggi pubblici, quindi per il pubblico e per la stampa a volte la gente mi chiama pazzo, ma essere innamorato significa essere pazzo di qualcosa e io sono pazzo delle famiglie felici di San Valentino”.

West, la cui relazione con l’attrice Julia Fox sarebbe in crisi, la scorsa settimana ha annunciato sui social media di voler riunire la sua famiglia e la star del reality.

Kardashian e West hanno quattro figli insieme: North, Saint, Chicago e Psalmist.

La scorsa settimana, Kardashian è stata elogiata per aver spiegato perché sta lasciando il West.

“Per molto tempo ho fatto ciò che rendeva felici gli altri”, ha detto, aggiungendo: “Penso che negli ultimi due anni ho deciso di rendermi felice, e questo è davvero bello”.

Al Super Bowl di questo fine settimana, West è stato fischiato da migliaia di spettatori.

Quando il musicista è apparso sul grande schermo dal suo posto alla partita tra i Cincinnati Bengals ei Los Angeles Rams, il pubblico ha iniziato a fischiarlo.

Stava assistendo alla partita al SoFi Stadium di Los Angeles con le sue figlie North e St.