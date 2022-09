Katie Couric annuncia la sua diagnosi di cancro al seno

Katie Couric ha annunciato mercoledì che le è stato diagnosticato un cancro al seno a giugno e ha subito un intervento chirurgico e una radioterapia. In un articolo personale pubblicato sul suo sito web, la personalità dei media, 65 anni, ha affermato di aver ricevuto la diagnosi di stadio 1 dopo aver saltato la mammografia annuale. “Mi sono sentita male e la stanza ha iniziato a girare”, ha detto Ha scritto. “Ero nel mezzo di un ufficio aperto, quindi sono andato in un angolo e ho parlato a bassa voce, la mia bocca incapace di stare al passo con le domande che mi frullavano per la testa”.

Couric è stata una sostenitrice pubblica degli screening preventivi da quando il suo primo marito, Jay Monahan, è morto di cancro al colon nel 1998, quando aveva 42 anni. Nel 2000, mentre lavorava a “Today”, Couric Ho una colonscopia in onda Per incoraggiare anche gli spettatori a farlo. studi ho trovato che il segmento ha portato a un aumento significativo della colonscopia; Mercoledì, Couric ha affermato che il tasso è aumentato del 20%.

Più di un decennio fa, Couric ha co-fondato Stand Up to Cancer. Nel 2018, ha accompagnato il conduttore televisivo Jimmy Kimmel nella sua prima colonscopia, che è anche In onda nel suo spettacolo a tarda notte.

Oltre a Monahan, la sorella di Couric, Emily e la suocera Carol, sono morte di vari tipi di cancro. Couric ha affermato che “ci sono risultati migliori per gli altri nella mia famiglia”, inclusa sua madre, che ha mantenuto il linfoma non Hodgkin per “un decennio” e suo padreche hanno avuto un cancro alla prostata. L’attuale marito di Couric, John Mullner, ha subito l’asportazione di un tumore al fegato poco prima del loro matrimonio nel 2014. READ Netflix Comic e Nickelodeon Show Era 54 - Scadenza

“Ma il cancro al seno – questo era un nuovo cancro; sono diventata praticamente un’esperta di cancro al colon e al pancreas, ma nessuno nella mia famiglia aveva mai avuto un cancro al seno”, ricorda rispondendo alla sua diagnosi. “Durante quel vortice di 24 ore, ho scoperto che l’85% delle 264.000 donne americane diagnosticate ogni anno in questo paese non ha una storia familiare. Ovviamente ho molto da imparare”.

Couric ha detto che le è stato rimosso un nodulo dal seno a metà luglio e ha iniziato le radiazioni alcune settimane fa. Martedì ha visto la sua ultima corsa: “Mi hanno avvertito che potrei stancarmi e la mia pelle potrebbe diventare un po’ rosa. Ho scritto… il mio seno sinistro sembra che abbia preso il sole in topless, ma a parte questo, ho si sentiva bene”.

Colpendo un tono simile a quello che ha annunciato l’attrice Jane Fonda Diagnosi di linfoma non Hodgkin Questo mese, Couric ha notato che si è sentita “fortunata” a ricevere buone cure. Mi sono sentito “grato e in colpa – e rabbia per avere un sistema di classe pragmatico quando si tratta di assistenza sanitaria in America”.

Ha concluso il post esortando i lettori a programmare le loro mammografie annuali, che hanno perso per soli sei mesi, e vedere se potrebbero aver bisogno di ulteriori controlli.