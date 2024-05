“Knives Out 3” ottiene il titolo di “Wake Up Dead Man” e uscirà nel 2025

Benoit Blanc ritorna per risolvere un altro mistero nel terzo film di Rian Johnson Knives Out, Wake Up Dead Man.

Johnson ha annunciato il titolo, insieme alla data di uscita nel 2025, in un teaser pubblicato su X Friday Morning.

“Prima di tutto, i coltelli sono usciti. Poi il vetro si è frantumato. “Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato”, ha detto Daniel Craig nel video di 45 secondi, riferendosi ai primi due titoli della serie di gialli, ” “Knives Out” per il 2019 e “Glass Onion” per il 2022.

“Wake Up Dead Man” sarà distribuito da Netflix come parte dell’accordo in due parti tra Johnson e lo streamer del valore di 450 milioni di dollari. Sebbene il primo film, distribuito da Lionsgate, abbia incassato 312 milioni di dollari al botteghino globale, Netflix ha distribuito “Glass Onion” solo in edizione cinematografica limitata, raccogliendo solo 13 milioni di dollari prima della sua uscita online.

Johnson ha mandato Internet in delirio venerdì mattina presto quando Ha pubblicato la foto di un uovo di Pokemon, indicando che qualcosa sta per schiudersi. (No, non sta dirigendo un film su “Pokémon Go”.) Circa 10 minuti dopo, ha continuato: “Adoro tutto ciò che è legato al crimine, ma una delle cose che amo di più è quanto sia flessibile il genere. C’è un’intera gamma tonale di Carr a Christie, ed esplorare quell’ambito è una delle cose più entusiasmanti del cinema di Benoit Blanc. Stiamo per iniziare la produzione del terzo capitolo e sono molto entusiasta di condividere il titolo, che offre un piccolo assaggio. la direzione in cui stanno andando le cose”.

Johnson ha le mani occupate. Lo scrittore-regista di Looper e Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi sta anche lavorando alla seconda stagione della serie misteriosa di Peacock con Natasha Lyonne, Poker Face. Lui e il suo partner di produzione, Ram Bergman, hanno recentemente firmato un contratto per due film con la Warner Bros., dove ne supervisionerà altri due.

Guarda il video teaser di “Wake Up Dead Man” qui sotto.