Kourtney Kardashian e Travis Parker affittano un castello italiano per matrimoni

Kourtney Kardashian E Travis Parker Lo fanno in maniera massiccia, come previsto, quando dicono “I Dos”… Affitta un castello italiano per una celebrazione molto intima.

Abbiamo parlato con fonti vicine alla coppia che ci hanno detto che gli sposi festeggeranno in Italia questo fine settimana, Portofino per l’esattezza, per scambiarsi le promesse davanti alla famiglia e a un gruppo selezionato di amici.

Tutto sommato, ci è stato detto che sarebbero stati i figli di Kourtney, le sue sorelle, sua madre e Corey Gamble Così come alcuni amici intimi. Scott Disick Non invitato. Da parte di Travis, avrà i suoi figli e alcuni amici intimi, inclusi i suoi compagni di band.

Per quanto riguarda dove far cadere la festa, Castello Brown – uno splendido castello in cima a una collina – era pieno di decorazioni e sicurezza. Ci è stato detto che l’intero castello è stato affittato… dove gli ospiti possono godere di una vista mozzafiato sul porto.

Un weekend ricco di festeggiamenti si estende su 4 giorni. E capisci, ci è stato detto che avranno un altro grande benvenuto per altri loro amici di Los Angeles nel prossimo futuro.

Il Castello Brown ha una storia incredibile, che risale all’epoca romana quando fu costruito per essere utilizzato come difesa militare – e fu utilizzato nelle battaglie militari dal XIII al XIX secolo.

Castello ha anche segnato Hollywood, fungendo da location per le riprese di “The Enchanted April” negli anni ’90. READ La ciocca di capelli di Kim Kardashian Marilyn Monroe potrebbe essere falsa

Oggi è un museo oltre che sede di eventi e matrimoni.