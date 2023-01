Kylie Jenner e Travis Scott hanno finalmente annunciato il nome del loro nuovo bambino

Il lupo ha un nuovo nome.

Kylie Jenner e Travis Scott hanno annunciato che il loro bambino si chiamerà Air.

Mentre Annunciando il nuovo soprannome di suo figlio su Instagram Sabato, la star del reality ha anche condiviso una foto completa di suo figlio, rivelando per la prima volta in assoluto il suo volto intero.

In una foto, Jenner e il bambino di 11 mesi hanno posato per un simpatico selfie allo specchio, e in un’altra, il bambino era seduto sul suo seggiolone con del cibo spalmato sul grembiule.

Jenner, 25 anni, e Scott, 31, originariamente Hanno chiamato il loro figlio Wolf Jack Websterma ha annunciato il 21 marzo che lo ha fatto Cognome cambiato.

“Cordiali saluti, il nome dei nostri figli non è più Wolf”, ha scritto la star del reality sulla sua storia su Instagram.

Sabato Jenner ha condiviso le prime foto della faccia piena di suo figlio. Instagram/Kylie Jenner

“Non pensavamo davvero che fosse così”, ha spiegato, aggiungendo: “Volevamo solo essere coinvolti perché vedrei ancora coyote ovunque”.

fonte successiva diceva la gente che mentre la coppia inizialmente “amava il lupo”, alla fine “volevano scegliere il nome perfetto che entrambi amavano”.

“AIRE 🤍”, la star della realtà ha sottotitolato il post. Instagram/Kylie Jenner

dove dando vita Il 2 febbraio, Jenner ha pubblicato su Instagram le foto della sua gravidanza insieme a un Home Video “A nostro figlio” sul suo canale YouTube che includeva filmati intimi dei momenti che hanno preceduto l’arrivo del suo ometto.

Il vlogger ha dato ai fan un assaggio del primo appuntamento con il medico del magnate della bellezza, la figlia di 4 anni Stormi racconta alla nonna Kris Jenner di suo fratello e Doccia giraffa Kylie.

Jenner ha pubblicato diverse foto quando era incinta di suo figlio. kyliejenner / Instagram

Il video si è concluso con la voce di un medico che diceva a Kylie: “È uscito! Tuo figlio è qui! “Gli spettatori possono quindi sentire Scott dire con orgoglio: “Che succede, ragazzo? Che succede, ragazzone?”

Tuttavia, l’ex star di “Al passo con i Kardashian” ha tenuto nascosta la maggior parte della sua seconda gravidanza non confermato Pagina sei rapporto esclusivo la scorsa estate lo era Ci aspettiamo di nuovo.

Scott e Kris Jenner erano in ospedale quando Kylie ha partorito. kyliejenner / Instagram

Kylie non ha annunciato la sua prima gravidanza fino a Dopo, dopo Ce l’aveva già ha dato vita alla tempesta nel febbraio 2018.

Ha frequentato il rapper “Sicko Mode”. Apri e chiudi Dall’aprile 2017. Tuttavia, la rivelazione del nome di Jenner per il figlio arriva come riportato L’ha chiamata per smettere di fumare per la seconda volta.