Kylie Jenner scoppia in lacrime per le critiche rivolte al suo aspetto

Kylie Jenner scoppia in lacrime dopo anni di critiche sul suo aspetto.

Nella puntata del 20 giugno di KardashianJenner condivide un momento con la sorella maggiore Kendall Jenner. Trattenendo le lacrime, Kylie afferma: “L’anno scorso sono andata in viaggio per sciogliere metà del mio riempimento sulle labbra”, ha detto a sua sorella tra le lacrime.

Jenner prosegue dicendo che senza riempitivi, la gente dice che sembra “vecchia”. “Perché la gente pensa che sia giusto parlare di me? Non ho mai pianto per questo prima, ma penso che mi colpisca”, dice.

“Anche se ho subito molti interventi chirurgici, continuo a non pensare che sia giusto parlare dell’aspetto di qualcuno”, ha continuato il 26enne.

“Prima che prendessi i filler per le labbra, la gente parlava del mio aspetto”, ha detto Kylie, asciugandosi le lacrime dagli occhi. “È molto doloroso.”

Tuttavia, Kendall ha assicurato alla sua sorellina che “non è mai sembrata più giovane e non è mai stata migliore”.

“Non importa quanto ne parliamo, tutti penseranno che mi sono fatta una ricostruzione completa del viso, e anche tu”, ha spiegato il 28enne. “Sfortunatamente, è qualcosa su cui dobbiamo avere la pelle dura.”

Più avanti nell’episodio, Jenner dice che non può lasciare che gli oppositori la colpiscano così tanto. “Sono stata messa in questa posizione per un motivo”, ha aggiunto Kylie, sottolineando che ha scelto di “superare” l’odio. “Non posso lasciare che i commenti mi abbattano, non ho niente da fare.”

Kylie ha due figli con il suo ex fidanzato Travis Scott.

Nel 2022 quando riceverà il suo bambino ho aperto Sulle difficoltà di adattamento dopo il parto. “Voglio solo dire alle mie mamme dopo il parto che il periodo postpartum non è stato facile”, ha detto Jenner nella sua storia su Instagram. “Questa esperienza per me personalmente è stata un po’ più difficile di quanto lo sia stata per mia figlia.”