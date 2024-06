Le azioni Dell e Super Micro salgono sulla scia delle notizie sulla “AI Factory” xAI di Elon Musk

(Bloomberg) — Le azioni di Dell Technologies Inc. sono aumentate. giovedì, dopo che il CEO Michael Dell ha dichiarato che la società stava costruendo una “Dell AI Factory” per la startup xAI di Elon Musk insieme a Nvidia Corp.

“Stiamo costruendo la Dell AI Factory con Nvidia per potenziare Grok per xAI”, ha scritto Michael Dell in un post su X mercoledì.

Musk ha risposto ai commenti sul post, dicendo che Super Micro Computer Inc. Fornirà anche i server. L’account X di Super Micro ha risposto a Musk con un emoji celebrativo e un collegamento al suo sito web.

XAI utilizzerà i server Dell XE 9680 nello stabilimento, ha detto un portavoce di Dell in una e-mail. “La dimensione, la scala e l’ampiezza delle nostre soluzioni ci posizionano bene per progetti su larga scala come questo”, ha affermato la società in una nota, aggiungendo che la dimensione dei suoi cosiddetti cluster di elaborazione grafica le consente di addestrare i modelli di intelligenza artificiale più velocemente.

Un rappresentante di Super Micro non ha risposto immediatamente alle richieste di commenti e ulteriori dettagli.

Sia Dell che Super Micro stanno aumentando la capacità dei propri server per acquisire più affari da aziende che creano ed eseguono software di intelligenza artificiale, che richiede maggiore potenza di elaborazione dei dati. Super Micro ha annunciato all’inizio di questa settimana che prevede di aggiungere tre nuove strutture nella Silicon Valley per supportare la crescita dell’intelligenza artificiale. Dell ha dichiarato il mese scorso che le entrate derivanti dai suoi server attrezzati per gestire attività di intelligenza artificiale sono raddoppiate nell’ultimo trimestre rispetto al periodo precedente e il suo arretrato è aumentato.

“I server Dell sono per XAI, la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, e probabilmente costituiranno la metà del volume dei server, mentre il resto sarà per Super Micro”, ha affermato Woo Jin Ho, analista di Bloomberg Intelligence. “Se l’implementazione è per Grok 3, che necessita di 100.000 GPU Nvidia H100, l’accordo per il server xAI potrebbe valere 3 miliardi di dollari, ipotizzando un prezzo di 1 milione di dollari per rack di server AI.”

Le azioni Dell sono aumentate di circa l’1% a 150,63 dollari alle 10:56 a New York, dopo i guadagni precedenti fino all’8,3%. Le azioni di Super Micro sono aumentate dell’8,2% a $ 995,45 dopo essere aumentate del 10%. Le azioni Nvidia sono aumentate del 2,5% a 138,94 dollari.

Musk ha lanciato xAI, una startup di intelligenza artificiale, nel luglio 2023 come risposta a OpenAI e al popolare chatbot ChatGPT. Musk ha avuto un ruolo determinante nella fondazione di OpenAI, ma ha ritirato il suo sostegno e ha messo in guardia sui pericoli dell’intelligenza artificiale per l’umanità. La startup ha lanciato la rivale ChatGPT Grok lo scorso novembre e ha raccolto 6 miliardi di dollari in finanziamenti di capitale di rischio a maggio con una valutazione pre-fondo di 18 miliardi di dollari.

