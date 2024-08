La Bank of America afferma che il mercato azionario segnalerà un prossimo duro crollo per l’economia se scenderà al di sotto di questo livello chiave

La Bank of America ha avvertito di un forte calo se l’indice S&P 500 dovesse scendere al di sotto della sua media a 200 giorni.

Se il mercato azionario scendesse al di sotto di tale soglia, potrebbe esserci una correzione del 10%, ha affermato Bank of America.

Settori chiave come i semiconduttori e le principali aziende tecnologiche dovrebbero mantenere i loro livelli di supporto per evitare ulteriori cali.

Gli investitori possono aspettarsi un forte calo dell’economia se… Standard & Poor’s 500 È sceso al di sotto di un livello tecnico chiave, secondo una nota di giovedì Banca d’America Lo stratega Michael Hartnett.

Hartnett ha evidenziato la media mobile a 200 giorni dell’S&P 500 come una linea chiave che indicherebbe se l’economia si sta dirigendo verso un rallentamento più profondo.

“I livelli tecnici che potrebbero trasformare la narrativa di Wall Street da soft bearish a hard bearish non sono stati superati… 4% sui Treasury a 30 anni, 400 punti base sull’HY CDX, 5.050 sull’S&P 500”, ha detto Hartnett.

Il livello 5050 dell’S&P 500 corrisponde alla sua media mobile rialzista a 200 giorni. Venerdì, l’S&P 500 era scambiato a 5.317, ovvero quasi il 6% al di sopra della sua media mobile a 200 giorni.

Hartnett ha dichiarato: “Ora è importante che i leader azionari SOX (4600) e le grandi società tecnologiche XLK (200) mantengano i loro livelli di media mobile a 200 giorni… Se i livelli si rompono, i trader puntano ai massimi del 2021 (cioè più bassi di 10%).

L’indice SOX Semiconductor e l’ETF XLK hanno testato le loro medie mobili a 200 giorni come livelli di supporto tecnico all’inizio di questa settimana durante… Aumento della volatilità del mercato Prima che risorga.

Sebbene i livelli chiave di supporto tecnico nel mercato azionario non siano stati ancora superati, Hartnett è cauto nelle sue prospettive per l’economia e il mercato azionario statunitensi.

Affinché si verifichi un atterraggio morbido, molte cose devono andare bene, incluso il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, e quindi l’abbassamento dei tassi di interesse aumenterà il sentiment degli investitori.

Tuttavia, secondo Hartnett, i movimenti dei prezzi in alcune aree del mercato azionario non sono incoraggianti.

“I movimenti dei prezzi nel settore biotecnologico (titoli a più lungo termine) non sono buoni e i titoli al dettaglio statunitensi non sono ancora in rialzo (i beni di consumo voluttuari sono ai minimi relativi degli ultimi 12 anni)”, ha affermato Hartnett.

Hartnett mantiene il suo piano di vendere azioni dopo che la Fed avrà implementato il suo primo taglio dei tassi di interesse, che dovrebbe avvenire durante la riunione politica del mese prossimo.

“Siamo ancora nel campo della vendita prioritaria”, ha detto Hartnett, aggiungendo che vede crescenti rischi nei titoli legati all’intelligenza artificiale man mano che i prezzi del petrolio diminuiscono. La corsa per mostrare il ritorno sull’investimento Dalla loro enorme spesa per le unità di elaborazione grafica.

Leggi l’articolo originale su Interno aziendale