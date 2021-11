La cantante pop brasiliana Marilia Mendonசாa muore in un incidente aereo all’età di 26 anni

La famosa cantante pop brasiliana Marilia Mentonsa, conosciuta come la “Regina della sofferenza” per le sue ballate piene di sentimento e rabbia, è stata uccisa venerdì in un piccolo incidente aereo nello stato del Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. Lei ha 26 anni.

L’ufficio stampa della cantante ha confermato la morte della signora Mentonza e ha detto che il suo produttore, Henrik Ribeiro; La sua assistente, Abigail Silveira Dias Filho; Morti anche il pilota e il copilota dell’aereo.

Venerdì sera la signora Montonsa è volata dalla città di Goiania a Karatinga per assistere a un concerto. Nessuna notizia immediata sulle circostanze che hanno portato allo schianto. I funzionari hanno detto Hanno condotto le indagini.

La signora Mentonsa era un simbolo di un genere musicale noto come musica popolare brasiliana Aree rurali, Il tipo più popolare in Brasile.