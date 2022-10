La canzone “A Strange Loop” che ha vinto la migliore musica a Broadway si concluderà

Broadway era in piena espansione da anni prima della pandemia di coronavirus, ma come molte altre forme di arti dello spettacolo, stava lottando per riprendersi dopo la prolungata chiusura dei teatri. L’industria è stata sfidata non solo dalle preoccupazioni per la salute pubblica, ma anche dal calo del turismo a New York City, dal lento ritorno degli impiegati a Midtown, da un’economia preoccupante e dal possibile cambiamento delle abitudini di svago.

Durante la stagione di Broadway 2021-22 – una stagione breve perché la maggior parte dei teatri è rimasta chiusa per tutta l’estate del 2021 – 6.729.143 persone hanno assistito agli spettacoli di Broadway, rispetto alle 14.768.254 durante la stagione 2018-19, che è stata l’ultima stagione completa prima della pandemia. I totali annuali di Broadway sono scesi da $ 1,8 miliardi a $ 845 milioni durante quel periodo di tempo.

La morbidezza del settore sembra continuare. Durante la settimana terminata il 2 ottobre, ci sono stati 25 spettacoli a Broadway, a cui hanno partecipato 209.668 persone e hanno incassato $ 25.208.583. Durante la settimana comparativa del 2019 – l’ultima settimana simile prima della chiusura della pandemia – c’erano 33 spettacoli in corso, a cui hanno partecipato 261.793 persone e un totale di $ 30.098.714.

Le lotte hanno contribuito a una serie di chiusure. Più importante, “Il fantasma dell’opera” Ha annunciato che prevede di chiudere il 18 febbraio, chiudendo un record di 35 anni a Broadway. due colpi più modesti, “Vieni da lontano” E il Caro Evan Hansen, Chiusa anche di recente, un forte rimbalzo dalla vendita “uomo della musica” Sto pianificando di chiudere il giorno di Capodanno.

I newyorkesi avranno un’altra possibilità di vedere il lavoro di Jackson il prossimo anno. Il suo nuovo musicalragazza bianca in pericoloDovrebbe essere proiettato fuori Broadway la prossima primavera al Second Stage Theatre, che è coprodotto con Vineyard Theatre.