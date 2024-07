La causa contro Roaring Kitty Trader GameStop è stata archiviata pochi giorni dopo la sua presentazione

Venerdì è stata intentata un’azione legale collettiva contro Keith Gill, noto come Roaring Kitty, sostenendo che le sue popolari attività sui social media hanno fatto salire il prezzo delle azioni di GameStop (GME) per il suo guadagno personale. Lunedì i ricorrenti hanno archiviato volontariamente la causa.

Il caso Radev contro Gill si è rivelato efficace Nel verbale del tribunale per un giorno lavorativo – ed è stato ritirato poche ore dopo che il tribunale ha emesso una convocazione a Gill chiedendogli di rispondere al reclamo entro 21 giorni.

L’avviso di due frasi emesso dall’avvocato del querelante ha notificato alla corte che la causa sarebbe stata archiviata senza pregiudizio.

La notizia è arrivata poco prima della chiusura dei mercati negli Stati Uniti, con le azioni GME che hanno chiuso la giornata a 23,33 dollari, in calo del 5% sulla giornata e del 16% nell’ultimo mese.

La rapida trasformazione è un altro breve capitolo nella storia colorata e spesso confusa di Gill, diventato famoso per la prima volta nel 2021 come leader nel movimento azionario dei proto-memi. I singoli investitori, che hanno accesso al mercato azionario tramite app come Robinhood, si sono mobilitati dietro azioni di società come GameStop, confondendo Wall Street.

Nella causa ora archiviata, i querelanti hanno raccontato il ruolo di Gill nel rialzo del mercato azionario del 2021, quindi hanno tracciato le sue attività all’inizio di quest’anno, dal suo ritorno su Twitter a maggio, al suo ritorno su Reddit a giugno, e hanno tentato di collegare i suoi post sui social media. . – e le sue successive informazioni sulle partecipazioni azionarie e sulle opzioni – sono legate ai movimenti volatili delle azioni GME.

La causa includeva un gran numero di screenshot di immagini di Twitter e post di Reddit. I pubblici ministeri hanno anche citato rapporti secondo cui i regolatori finanziari stavano indagando sulle attività di Gil e secondo cui ETrade stava valutando la possibilità di cacciarlo dalla sua piattaforma di trading.

Alla fine, la causa sosteneva che Gill “si era impegnato in uno schema di pump-and-dump” con le azioni GameStop, violando le leggi federali sui titoli e causando “perdite e danni sostanziali” alle vittime che “avevano acquisito titoli GameStop a prezzi artificialmente gonfiati”.

Poiché il caso è stato archiviato senza pregiudizio, ciò non impedisce ai querelanti di ripresentare la causa contro Jill in un secondo momento.

Nel frattempo, Gill sembra aver spostato il focus del suo affetto da GameStop al rivenditore online di alimenti per animali Chewy, rivelando lunedì di aver acquistato 9 milioni di azioni della società il mese scorso.

Gill e lo studio legale dei querelanti non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Decrittazione.