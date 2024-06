La Cina osserva con cautela che Putin e Kim formano una nuova “alleanza”.

Nota dell’editore: Iscriviti a Newsletter della CNN Nel frattempo in Cina Che esplora ciò che devi sapere sull’ascesa del paese e su come sta influenzando il mondo.



Hong Kong

CNN

—



Mentre il presidente russo Vladimir Putin questa settimana percorreva le strade affollate di Pyongyang in una lussuosa Mercedes-Benz insieme al suo ospite nordcoreano Kim Jong Un, il partner più importante degli autocrati osservava da bordo campo, a centinaia di chilometri di distanza, a Pechino.

Cinque anni fa, a Xi Jinping fu offerto lo stesso viaggio rivelatore con Kim quando divenne il primo leader cinese a visitare Pyongyang in 14 anni. All’epoca i due leader si erano impegnati a rafforzare le relazioni e ad approfondire la cooperazione, ma il linguaggio impallidiva rispetto al dialogo Nuova partnership “Breakthrough”. Che Kim e Putin hanno attaccato la settimana scorsa.

In un trattato di ampio respiro che comprende la cooperazione politica, commerciale, di investimento e di sicurezza tra la Corea del Nord e la Russia Impegno Utilizzare tutti i mezzi disponibili per fornire assistenza militare immediata in caso di attacco da parte dell’altra parte.

Putin ha affermato che la Russia e la Corea del Nord hanno rafforzato le relazioni a un “nuovo livello”. Nel frattempo, Kim ha descritto la nuova “alleanza” come un “momento spartiacque” nelle relazioni bilaterali.

IL Un nuovo storico accordo di difesa Accordo concordato tra i due regimi dotati di armi nucleari Ha scosso gli Stati Uniti e i suoi alleati asiatici. Il Giappone ha espresso “gravi preoccupazioni” per l’impegno di Putin a non escludere la cooperazione con Pyongyang nel campo della tecnologia militare. La Corea del Sud ha risposto tenendo una riunione di emergenza sulla sicurezza nazionale e ha affermato che ora prenderà in considerazione l’invio di armi all’Ucraina.

Al contrario, la reazione della Cina, il principale sponsor politico ed economico sia della Russia che della Corea del Nord, è stata quasi attenuata.

Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha rifiutato di commentare il trattato, descrivendolo come una questione bilaterale tra Russia e Corea del Nord.

Tuttavia, gli analisti affermano che, data la reticenza ufficiale, è probabile che la Cina guardi con cautela.

I legami sempre più profondi tra due autocrati ribelli minacciano di creare nuova incertezza per il presidente Xi, che ha bisogno di pace e stabilità nel nord-est asiatico mentre è alle prese con una serie di sfide interne, in particolare un’economia in rallentamento.

Liu Dongxu, un assistente professore che si concentra sulla politica cinese all’Università di Harvard, ha detto che Pechino è preoccupata che gli aiuti di Mosca a Pyongyang – soprattutto nella tecnologia militare – rafforzeranno e incoraggeranno ulteriormente il regime imprevedibile di Kim, che ha accelerato lo sviluppo di armi nucleari e programmi missilistici. In modo significativo. Università della città di Hong Kong.

“Quando si tratta della questione della Corea del Nord, la Cina mira a controllare la situazione e a prevenire un’escalation, ma non vuole nemmeno che la Corea del Nord crolli completamente” – uno scenario che Pechino teme possa consentire agli Stati Uniti di espandere il proprio controllo nel suo paese. territorio. Leo ha detto “porta a porta”.

In precedenza, la Russia era in gran parte allineata con la Cina sulla questione, ma il suo disperato bisogno di sostegno da parte della Corea del Nord per la sua devastante guerra in Ucraina minaccia di minare il delicato equilibrio.

KCNA/Reuters/Archivio Kim Jong Un accompagna il leader cinese Xi Jinping in un tour per le strade di Pyongyang, Corea del Nord, il 21 giugno 2019.

La Russia ha ricevuto più di 10.000 container, l’equivalente di… 260.000 tonnellate Munizioni o materiale correlato alle munizioni provengono dalla Corea del Nord da settembre, secondo gli Stati Uniti dichiarazione A febbraio. Sia la Russia che la Corea del Nord hanno respinto questa affermazione.

Mentre gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di fornire alla Russia beni a duplice uso per rafforzare il complesso militare-industriale dello stato in guerra, Pechino si è astenuto dal fornire assistenza militare diretta a Putin e si è tenuto lontano dal sostenere i programmi nucleari e missilistici di Kim.

“Se Putin fornirà maggiore sostegno alla Corea del Nord sulle questioni nucleari, inclusa un po’ di assistenza tecnica, diventerà più difficile per la Cina controllare la situazione nella penisola coreana”, ha detto Liu.

L’accordo di mutua difesa firmato da Kim e Putin risale al trattato del 1961 tra la Corea del Nord e l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Quell’accordo fu sostituito da un altro che forniva garanzie di sicurezza molto più deboli dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Ma il Trattato di mutua difesa tra Corea del Nord e Cina, anch’esso firmato nel 1961, rimane in vigore dopo essere stato rinnovato più volte.

Il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza Cina-Corea del Nord è l’unico trattato formale di alleanza militare che la Cina ha firmato con un altro paese, sebbene Pechino non lo riconosca come tale e rimanga deliberatamente vago sull’obbligo o meno della Cina di passare automaticamente alla Corea del Nord. il Nord. Difendere la Corea allo scoppio della guerra.

Allo stesso modo, non è chiaro cosa la Russia e la Corea del Nord siano disposte – o possano – fare l’una per l’altra nell’ambito del nuovo accordo di difesa.

Il nuovo trattato arriva nel mezzo di crescenti tensioni nella penisola coreana, poiché Kim ha intensificato la sua retorica infuocata e ha demolito una politica di lunga data volta alla riunificazione pacifica con la Corea del Sud. Dopo la fine della guerra di Corea nel 1953, non fu firmato alcun trattato di pace formale tra le due Coree, lasciandole tecnicamente in guerra.

Ma il messaggio politico dell’accordo è forte e chiaro. Motivati ​​da un’ostilità condivisa verso gli Stati Uniti e i suoi alleati, i due stati autoritari cercano di minare e creare un’alternativa all’ordine globale guidato dall’Occidente – un obiettivo condiviso dalla Cina.

Intervenendo dopo l’incontro con Kim, Putin ha espresso la sua rabbia contro quella che ha definito “la politica imperialista degli Stati Uniti e dei suoi scagnozzi”.

Alexander Ryumin/Pool/AFP/Getty Images Putin e Xi partecipano insieme a un concerto a Pechino il 16 maggio 2024.

Un mese fa, Putin e Xi sono riusciti a raggiungere questo obiettivo Critiche simili negli Stati Uniti Durante la visita del presidente russo a Pechino. In un’ampia dichiarazione congiunta, i due “vecchi amici” hanno preso di mira quello che hanno descritto come un ordine di sicurezza globale definito da alleanze militari sostenute dagli Stati Uniti – e si sono impegnati a lavorare insieme per affrontarlo.

Gli osservatori occidentali hanno messo in guardia dal crescente allentamento degli interessi tra Cina, Russia, Corea del Nord e Iran Un alto comandante militare americano Recentemente è stato paragonato a un nuovo “asse del male”.

Mentre Mosca e Pyongyang approfondiscono la loro alleanza, Pechino farà attenzione a mantenere le distanze, ha detto Liu, aggiungendo che “la Cina certamente non vuole essere vista come parte di un nuovo asse”.

Ma nonostante l’assenza di Xi, la Cina è stata l’elefante nella stanza durante l’incontro Putin-Kim.

“Qualsiasi incontro di questo tipo includerebbe anche una discussione sulla Cina”, ha affermato Edward Howell, docente di politica all’Università di Oxford nel Regno Unito, che si concentra sulla penisola coreana.

“La Russia sarà pienamente consapevole che la Cina non vuole essere esclusa da alcun negoziato sostanziale relativo alla Corea del Nord, soprattutto perché la Cina è più importante per la Corea del Nord della Russia”.

La Cina non ritiene di poter controllare il ritmo e la portata dell’intensificazione dell’impegno tra Russia e Corea del Nord, ha affermato Yun Sun, direttore del Programma Cina presso il think tank Stimson Center con sede a Washington.

“Ma sanno che la Cina svolge un ruolo insostituibile sia per la Russia che per la Corea del Nord”, ha aggiunto.

La Cina rimane il principale partner commerciale sia della Russia che della Corea del Nord, fornendo un’ancora di salvezza cruciale alle economie soggette a severe sanzioni. Pechino fornisce anche un significativo sostegno politico e copertura diplomatica agli emarginati internazionali.

“La Cina non crede che un’alleanza tra Russia e Corea del Nord sarebbe un tradimento”, ha detto Liu della City University di Hong Kong.

“Nessuno dei due paesi ha la capacità di tradire la Cina. Devono ancora fare affidamento sulla Cina nonostante la loro alleanza”.