La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh, presenta documenti per eliminare legalmente la parola “Pitt” dal suo cognome

Shiloh Jolie-Pittfiglia di 18 anni Angelina Jolie E Brad PittSecondo quanto riferito, ha chiesto al tribunale di permetterle di eliminare il cognome di suo padre dal suo cognome con trattino.

secondo TMZShiloh ha presentato per la prima volta i documenti richiedendo un cambio di nome legale il 27 maggio, il giorno in cui ha festeggiato il suo 18esimo compleanno.

Secondo quanto riferito, i documenti mostrano che sta chiedendo che il suo nome completo venga cambiato da Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a semplicemente Shiloh Nouvel Jolie.

Brad e Angelina Condividere tre figli biologici – tra cui Shiloh e i gemelli di 15 anni Vivienne e Knox – oltre a tre figli adottivi, i figli Maddox, 22 anni, e Pax, 20, e la figlia Zahara, 19.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt e Knox Jolie-Pitt partecipano alla premiere di ottobre 2021 di The Eternals. – Immagini Getty

La relazione tra Brad e Angelina è iniziata nel 2005 dopo aver recitato insieme Il signor e la signora Smithe dopo l’argomento Ha chiesto il divorzio dalla sua ex moglie Jennifer Aniston.

la coppia Si è ufficialmente sposata nel 2014Ma la relazione è finita nel 2016 quando Angelina ha chiesto il divorzio Dopo un presunto litigio durante il viaggio con i figli. Il marito ha Da allora è coinvolta in una lunga battaglia legale.

Shiloh non è la sola quando si tratta di eliminare il cognome di suo padre. Sua sorella minore, Vivian, ha recentemente coprodotto il film Produzione di Broadway Stranieriinsieme alla sua famosa madre, W È registrata come “Vivien Jolie”.

Angelina Jolie e sua figlia Vivienne escono per celebrare il loro spettacolo di Broadway nell’aprile 2024. – Intrattenimento stasera

Inoltre, Zahra si è recentemente unita all’Alpha Kappa Alpha Sorority allo Spelman College di Atlanta, in Georgia, e durante la cerimonia di insediamento, Si è presentata come “Zahraa Marley Jolie.”

Tuttavia, sembra che Shiloh sia il primo dei loro figli a presentare documenti per cambiare legalmente il proprio cognome.

All’inizio di questo mese, Una fonte ha parlato con ET delle aspirazioni di ShilohE i suoi sforzi per farsi un nome basati sul duro lavoro e sul talento, a differenza dei suoi famosi genitori.

“Shiloh è una ballerina di eccezionale talento che mostra dedizione e duro lavoro. Non fa affidamento sul suo nome famoso per raggiungere i suoi obiettivi”, ha detto la fonte. “Shi è una persona onesta e diretta e non usa mai il suo status di celebrità a suo vantaggio. Capisco che possa essere difficile vedere una persona al di fuori del suo status di celebrità, ma ti esorto a fare uno sforzo per lei. Credimi, è ne vale la pena.”

ET ha parlato con Brad nel 2022 Dopo che un video di Shiloh che mostra i suoi passi di danza è diventato virale, l’attore ha elogiato sua figlia.

“Lei fa venire le lacrime agli occhi, sì”, ha detto Brad di Shiloh e del suo amore per la danza e l’esibizione, aggiungendo che è “così bella”.

“Non so da dove l’hai preso. Io sono Mr. Too Lift Fit qui”, ha aggiunto con una risata.

Quando gli è stato chiesto se spera che i suoi figli stiano lontani dai riflettori o abbraccino le arti creative, Brad ha detto che spera solo che scoprano percorsi che li portino alla felicità.

“Adoro quando trovano la loro strada, trovano le cose a cui tengono e prosperano”, ha detto Brad dei suoi figli.

La relazione di Brad con i suoi figli è stata in prima linea nella sua battaglia legale in corso con Angelina negli ultimi mesi.

Negli atti giudiziari ET lo ha ottenuto all’inizio di maggioGli avvocati di Brad hanno affermato che a una delle sue ex guardie di sicurezza, Tony Webb – che ora lavora per l’attore – è stato detto che l’attrice aveva ordinato ai suoi figli di non parlare con il padre durante le visite di custodia.

Reclami presentati da Moneyball Gli avvocati dell’attore hanno anche affermato che Angelina avrebbe minacciato le guardie di sicurezza facendole tacere attraverso l’uso di accordi di non divulgazione (NDA).

Questa presentazione è arrivata un mese dopo Gli avvocati di Angelina hanno affermato nei documenti del tribunale che Brad era “fisicamente violento” nei suoi confronti. nei suoi confronti durante la loro relazione. Lei in precedenza Ha affermato che lui l’ha ferita e ha abusato verbalmente dei suoi figli in un incidente su un aereo nel 2016Ciò che, secondo lei, era la motivazione dietro la sua richiesta di divorzio. L’attore premio Oscar non è stato accusato di alcun crimine Dopo l’indagine condotta dalle autorità su queste accuse.

