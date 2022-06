La Germania condanna a cinque anni di carcere l’ex guardia del campo nazista di 101 anni

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Un tribunale tedesco ha condannato un ex guardiano del campo di concentramento di 101 anni per complicità in migliaia di omicidi e lo ha condannato a cinque anni di carcere, l’ultimo di una serie di processi a carico di ex nazisti nel Paese. Il centenario – che ha affermato la sua innocenza durante il processo presso il tribunale statale di Neuruppen nella Germania dell’Est – è stato condannato martedì per più di 3.500 assistenti conteggi di omicidio.

I pubblici ministeri lo hanno accusato di essere affiliato con Migliaia di ebrei furono uccisie prigionieri politici e altre minoranze perseguitate dai nazisti nel campo di concentramento di Sachsenhausen dal 1942 al 1945.

“Hai volentieri sostenuto questo genocidio con la tua attività”, ha detto un giudice all’uomo martedì, mentre il suo verdetto è stato letto in una palestra nella città di Brandenburg an der Havel, dove vive.

L’uomo, conosciuto a livello internazionale come Giuseppe Schweitz E come Joseph S. in Germania a causa delle leggi sulla privacy, lo ha fatto Ha ripetutamente negato le accuse Affermò di essere un lavoratore agricolo in un’altra regione del paese in quel momento, secondo Deutsche Welle. Non è stato identificato all’udienza di condanna.

“Non so perché sono qui”, ha detto Schweitz l’ultimo giorno del processo, secondo all’Agenzia France-Presse. Il suo avvocato, Stephen Waterkamp, ​​non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento del Washington Post. Watercamp ha detto all’AFP in precedenza che l’avrebbe fatto Appello di condanna. READ Aggiornamenti in tempo reale: la guerra della Russia in Ucraina

Secondo Deutsche Welle, Schuetz lo è Prova la persona più anziana di sempre in Germania per complicità con i crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale.

come tale Il Post precedentemente segnalatoIl recente processo e la condanna di Schwitz riflettono “il modo in cui le forze dell’ordine stanno correndo contro il tempo per rinchiudere alcuni sopravvissuti all’Olocausto e le loro famiglie, mentre sempre più individui nazisti e le loro vittime muoiono di vecchiaia”.

Durante il processo di Schwitz, iniziato in ottobre e interrotto più volte a causa della sua apparente malattia, i pubblici ministeri hanno fatto affidamento su vecchi documenti di identità per costruire un caso secondo cui era una guardia nazista a Sachsenhausen tra il 1942 e il 1945, periodo durante il quale hanno affermato che ha aiutato e favorito gli omicidi di vari gruppi di Prigionieri furono fucilati e gas avvelenati, secondo all’Agenzia France-Presse.

Decine di migliaia di persone sono morte SachsenhausenÈ un campo di lavoro forzato e di sterminio dove si trovavano ebrei, prigionieri di guerra sovietici e altre minoranze perseguitate colpo mortale e camera a gas. Il campo fu liberato dalle truppe sovietiche nell’aprile 1945.

Schwitz ha detto durante il processo di non sapere cosa stesse succedendo nel campo di concentramento e ha fornito resoconti contrastanti su dove si trovasse durante la seconda guerra mondiale, ha riferito l’AFP.

“La corte è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto lei sostiene, lei ha lavorato nel campo di concentramento come guardia per circa tre anni”, ha citato il giudice Udo Lichtermann dall’agenzia di stampa tedesca (Dpa). READ AIEA: Segnali di pericolo in un sito nucleare "occupato" in Ucraina | notizie di guerra tra Russia e Ucraina

Un ex tribunale tedesco formato nel 2011 con una condanna John DemjanjukD., 91 anni, è accusato di essere complice di 28.000 omicidi mentre lavorava come guardia nel campo di concentramento di Sobibor, gestito dai nazisti, nella Polonia occupata.

La decisione della corte ha aperto la strada a condanne basate in gran parte sul fatto che l’imputato avesse prestato servizio nel campo di sterminio nazista dove si erano verificati i crimini. I pubblici ministeri in precedenza dovevano provare che l’imputato aveva commesso reati specifici contro qualcuno, una soglia più alta, visti i presunti eventi accaduti decenni fa. Demjanjuk chi Morto nel 2012Ha negato di essere una guardia.

Mentre di solito non ci si aspetta che gli anziani condannati per essere ex nazisti trascorrano del tempo in prigione, alcuni litigare Che il loro processo e la loro condanna possano restituire una misura di giustizia ai discendenti delle loro vittime e garantire che i loro crimini non vengano ignorati.

In un altro caso di alto profilo, Irmgard Forechner, Ha iniziato le ore di gara prima del suo processo l’anno scorsoancora in attesa di giudizio.

Il 97enne ha lavorato come segretario al campo di concentramento di Stutthof tra il 1943 e il 1945. A soli 18 anni, Forchner è diventato il segretario privato del comandante del campo Paul Werner Hoepe. È accusata di complicità in omicidio in 11.380 casi.

Secondo la rivista tedesca Der Spiegel, Furchner sposò un ex ufficiale delle SS dopo la guerra e presumibilmente rimase in contatto con Hoppe e un ex boia di un campo di concentramento. Durante il processo, ha contestato la sua innocenza, sostenendo di non avere voce in capitolo su dove fosse stata assegnata durante la guerra. READ Tedros rieletto capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità