La giuria civile di Bill Cosby dovrà riprendere le deliberazioni dopo aver quasi raggiunto un verdetto

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Giurati nel processo civile per cattiva condotta sessuale contro accuse Attore e comico Bill Cosby Le deliberazioni devono ricominciare dopo che venerdì è stato raggiunto un verdetto per quasi tutte le domande loro poste.

Dopo due giorni di deliberazione, la giuria ha concluso se Cosby aggressione sessuale La querelante Judy Huth alla Playboy Mansion nel 1975 quando aveva solo 16 anni e se si meritava un risarcimento.

I giurati hanno risposto a otto delle nove domande sotto forma del loro verdetto: l’ultima domanda chiedendo se le azioni di Cosby giustificassero danni punitivi.

Il giudice Craig Carlan Un giurato ha promesso che sarebbe potuta partire dopo venerdì per un pre-impegno.

Si sente Amber rivelare i piani post-processo dopo il caso di diffamazione di Johnny Depp, che sua figlia le racconterà

Il giudice ha scelto di leggere il verdetto su domande a cui la giuria ha risposto nonostante le obiezioni dell’avvocato di Cosby. Tuttavia, Karlan ha dovuto annullare la sua decisione quando i deputati si sono recati al tribunale di Santa Monica e gli hanno chiesto di lasciare l’aula. Il tribunale ha un orario di chiusura obbligatorio delle 16:30 a causa della mancanza di budget per gli straordinari dei parlamentari.

Karlan non chiederà al giurato che è stato costretto a partire di tornare lunedì, quindi le deliberazioni dovranno riprendere con un giurato supplente al suo posto. Ha detto: “Non tornerò sulle mie parole”.

All’inizio della giornata, al giudice è stata data una nota su quello che ha definito un “caso personale” tra due giurati che ha reso difficile il loro lavoro.

Il giudice ha convocato i giurati in aula e ha chiesto loro di accettare di consentire a ciascun giurato di parlare nei dibattiti. I giurati hanno ripreso le deliberazioni ma hanno avuto diverse domande su questioni riguardanti la forma del loro giudizio di cui il giudice e gli avvocati hanno dovuto parlare e rispondere, incluso come calcolare i danni.

9-1-1: LONE STAR TYLER SANDERS muore a 18 anni

L’avvocato di Cosby, Jennifer Bunjian, chiede un processo illegittimo dopo pranzo per una foto scattata da un membro della squadra di Cosby che mostra un giurato in piedi vicino Un comico accusato che era seduto tra il pubblico.

L’attrice Lily Bernard, che ha citato in giudizio Cosby, ha detto di non aver parlato con nessun giurato.

“Non ho mai parlato con un giurato”, ha detto Bernard al giudice dal suo posto in aula. “Non farei nulla per mettere a repentaglio questo problema. Non li guardo nemmeno”.

I giurati hanno iniziato le deliberazioni giovedì mattina dopo un processo di due settimane. Cosby non era in aula.

Tom Hanks si arrabbia con un fan che bussa vicino a sua moglie Rita Wilson

L’84enne è stato rilasciato dal carcere l’anno scorso dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la sua condanna penale del 2018. In un estratto da un video del 2015 mostrato ai giurati, Cosby ha negato di aver avuto contatti sessuali con Huth. Sia il suo portavoce che il suo avvocato hanno ripetuto le sue smentite durante il processo.

Bonjean ha chiesto alla giuria in chiusura di argomentazioni di cogliere le accuse pubbliche contro Cosby e solo Esame delle prove presentate durante il processo. Ha detto che le prove non hanno dimostrato il caso di Hoth.

CLICCA QUI PER APPLICAZIONE FOX NEWS

L’avvocato di Huth Nathan Goldberg ha detto ai giurati che Cosby deve pagare per il danno che ha inflitto al suo cliente.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.