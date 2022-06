La guerra russo-ucraina: cosa sappiamo il giorno 101 dell’invasione | Ucraina

Il monarca saudita è stato ricoverato in ospedale per una colonscopia

READ Il monarca saudita è stato ricoverato in ospedale per una colonscopia

14 milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, la maggior parte donne e bambini, Amin Awad, coordinatore delle crisi delle Nazioni Unite per l’Ucraina, Egli ha detto Venerdì. in dichiarazione Rilasciato il centesimo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, Awad ha parlato di sfollati ucraini, descrivendo “le dimensioni e la velocità di [their] Un esodo a cui la storia non ha assistito.

AIEA: Segnali di pericolo in un sito nucleare "occupato" in Ucraina | notizie di guerra tra Russia e Ucraina

READ AIEA: Segnali di pericolo in un sito nucleare "occupato" in Ucraina | notizie di guerra tra Russia e Ucraina

Presidente ucraino “La vittoria sarà nostra” Volodymyr Zelensky Egli ha detto nel video Include gli stessi ministri e consiglieri chiave che sono apparsi con lui in una trasmissione provocatoria il 24 febbraio, il giorno in cui il suo omologo russo, Vladimir Putin, ha lanciato il suo attacco senza essere stato provocato. “ Le forze armate dell’Ucraina sono qui. La cosa più importante è che la nostra gente è qui. Difendiamo l’Ucraina già da 100 giorni … Gloria all’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che Putin ha commesso un “errore storico e fondamentale” invadendo l’Ucraina e ora è “isolato”.. “Penso, e gli ho detto, che ha commesso un errore storico e fondamentale per il suo popolo, per se stesso e per la storia”, ha detto venerdì McCross in un’intervista ai media regionali francesi. “L’autoisolamento è una cosa, ma riuscire a uscirne è un percorso difficile”. Macron ha detto di non “escludere” una visita a Kiev.