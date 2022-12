La misura dell’inflazione preferita dalla Fed è rallentata in ottobre

L’inflazione ha mostrato graditi segnali di rallentamento in ottobre, ma è rimasta scomodamente veloce anche se una serie di dati economici ha confermato che un ritorno ai normali aumenti dei prezzi potrebbe richiedere del tempo.

Il rapporto ha mostrato che i prezzi, misurati dall’indice della spesa per consumi personali, la metrica che la Fed osserva da vicino, sono aumentati del 6% nell’anno fino a ottobre, in linea con quanto previsto dagli economisti in un sondaggio di Bloomberg. Questo era in calo rispetto a un aumento del 6,3% nell’anno fino a settembre.

Una misura del prezzo base che esclude i costi di cibo e carburante, e che la Fed osserva attentamente per un segnale di ciò che potrebbe accadere dopo con l’inflazione, rilassato un po’ al 5 per cento. Si è aggirato intorno a quel livello tutto l’anno, quindi mentre il recente equinozio è un passo nella giusta direzione, non è conclusivo.

Altri dati economici hanno fornito nuove prove del perdurare dello slancio economico. La spesa dei consumatori ha accelerato e il reddito è in aumento Le richieste di disoccupazione sono rimaste attenuato, i rapporti hanno mostrato giovedì, suggerendo che l’economia rimane resiliente mentre i lavoratori approfittano di posti di lavoro abbondanti e usano i loro risparmi per continuare a fare acquisti. Una domanda sostenuta e un forte mercato del lavoro possono aiutare a prevenire un’improvvisa recessione, ma possono anche aiutare le aziende a continuare ad aumentare i prezzi, prolungando il viaggio verso un’inflazione normale.