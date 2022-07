La mod cooperativa di Skyrim Together Reborn vede oltre 50.000 download all’inizio del fine settimana

La nuova co-op Skyrim Together Reborn moderno Sono partito alla grande. In effetti, è già stato scaricato più di 50.000 volte dalla sua uscita venerdì.

Insieme a questa nuova mod per The Elder Scrolls 5, il team ha condiviso anche un piccolo aggiornamento sul suo scopo. Descritto come un “progetto appassionato” da una piccola manciata di volontari, lo sviluppatore ha rivelato di averlo testato con “più di 30 giocatori”, anche se questo non lo rendeva rigorosamente un MMO.

The Elder Scrolls 5: Trailer dell’anniversario di Skyrim.

Insieme, il team ha spiegato che “l’obiettivo della mod è sviluppare una vera esperienza multiplayer di Skyrim che porti il ​​multiplayer online in questo gioco per giocatore singolo”, sottolineando che è destinato all’uso da due a otto giocatori alla volta.



Data di download di Skyrim Together Reborn dal 07/11/22 (via Nexus Mod).

Il team ha anche caricato un nuovo video che descrive in dettaglio il processo di installazione della mod (vedi sotto), oltre a fornire un file guida al gioco E il inizio Documento per tutti gli utenti – Lo sviluppatore afferma che entrambi sono letture essenziali per chiunque desideri utilizzare la nuova mod.

Qui, afferma: “Per giocare a Skyrim Together Reborn, devi utilizzare Skyrim Special Edition 1.6 su Steam. Non hai bisogno di un pacchetto mod Anniversary Upgrade a pagamento. In effetti, ti consigliamo di giocare senza di esso. Versioni VR, Console, Legendary e Gamepass non sono supportati. Né Skyrim Special Edition 1.5 (noto anche come aggiornamento pre-anniversario).”



Skyrim Together Reborn: Guida introduttiva e come giocare (tramite The Together Team).

la scorsa settimana prima Skyrim rilasciano insieme RebornLo sviluppatore ha chiesto alla sua community di apprezzare il fatto che questa modalità sia una sorta di lavoro divertente e amorevole di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, potrebbero esserci alcuni problemi inevitabili con le sue prestazioni.

Trasformare un gioco per giocatore singolo in un gioco multiplayer senza codice sorgente è quasi impossibile, specialmente con un team di sviluppo composto da una manciata di studenti che lo fa gratuitamente nel tempo libero”, ha scritto il team.

“Per favore, tienilo a mente quando giochi a Reborn. Non sarà perfetto. A volte andrà in crash, alcune missioni andranno in crash, ci saranno dei bug. Questo non è risolvibile. È solo il fatto di creare una mod multiplayer piuttosto che avere un grande studio come Bethesda che crea un gioco multiplayer.” Tuttavia, è giocabile, è divertente ed è molto meglio del vecchio mod Skyrim Together, che era l’obiettivo di Reborn.”

Puoi guardare un video della nuova mod testata da Together Developers di seguito (che è stata caricata a maggio).

In questo momento, lo sviluppatore ha scritto: “Stiamo finalmente lavorando alla sincronizzazione delle missioni questa settimana. Siamo stati entusiasti di mostrarvi tutti, quindi ecco una carrellata di alcune delle domande chiave della storia. Tieni presente che questo sistema è è ancora molto nuovo e lavoreremo per migliorarlo nelle prossime settimane, ad esempio aggiungendo la “finestra di sincronizzazione”.