La moglie del premio Nobel ha detto in prigione che la Russia vuole trasformare l’Ucraina in un “vassallo” come la Bielorussia

Di Gwladys Fouché

OSLO (Reuters) – La moglie del premio Nobel per la pace bielorusso Alice Bialiatsky ha detto sabato che la Russia vuole trasformare l’Ucraina in una “dittatura di schiavi” come la Bielorussia, accettando il premio a suo nome, parlando con le sue parole.

Bialiatsky, il gruppo per i diritti russi Memorial e il Centro ucraino per le libertà civili hanno vinto il premio Nobel per la pace 2022 a ottobre, durante la guerra in Ucraina che ha seguito l’invasione russa del suo vicino.

Ricevendo il premio a nome del marito presso il municipio di Oslo, Natalia Pinchuk ha affermato che Bialiatsky ha dedicato il premio “ai milioni di cittadini bielorussi che si sono alzati in piedi e hanno agito nelle strade e su Internet per difendere i propri diritti civili”.

“Evidenzia la tragica situazione e la lotta per i diritti umani nel paese”, ha detto, aggiungendo che stava parlando con le parole di suo marito.

Venerdì Pinchuk ha detto in una conferenza stampa che Pinchuk aveva incontrato suo marito una volta da quando gli era stato assegnato il Premio Nobel per la pace in prigione dietro una parete di vetro.

“So esattamente che tipo di Ucraina si adatta alla Russia e a Putin: una dittatura vassalla. Come la Bielorussia di oggi, dove la voce del popolo oppresso viene ignorata e ignorata”, ha detto sabato Pinchuk, citando suo marito.

La polizia di sicurezza bielorussa ha arrestato Bialiatsky, 60 anni, e altri nel luglio dello scorso anno in un giro di vite contro gli oppositori del presidente del paese, Alexander Lukashenko.

Le autorità si sono mosse per chiudere i media non statali e i gruppi per i diritti umani dopo le proteste di massa dello scorso agosto contro un’elezione presidenziale che secondo l’opposizione era stata truccata.

Bialiatsky è la quarta persona a vincere il premio Nobel per la pace durante la detenzione, dopo il tedesco Carl von Ossitzky nel 1935, il cinese Liu Xiaobo nel 2010 e la birmana Aung San Suu Kyi, che era agli arresti domiciliari nel 1991.

“I pensieri del comitato sono con tutti i prigionieri di coscienza in Bielorussia”, ha detto il capo del comitato norvegese per il Nobel durante la cerimonia di sabato.

“In particolare, pensiamo ad Alice Bialiatsky nella sua cella oscura e appartata a Minsk”, ha detto Beret Reiss-Andersen al pubblico, che comprendeva il re Harald e la regina Sonja.

“Non sei solo. Siamo con te.”

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato a marzo che quasi 1.100 attivisti, dissidenti e giornalisti erano detenuti con “accuse politicamente motivate” in Bielorussia e ne ha chiesto il rilascio.

La delegazione della Bielorussia al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra ha respinto il rapporto, con il suo diplomatico Andrei Taranda che ha detto al forum: “È pieno di false accuse e accuse”.

La Bielorussia e la Russia fanno ufficialmente parte di uno “Stato federale” e sono strettamente alleate economicamente e militarmente. La dipendenza di Lukashenko da Mosca si è approfondita dopo che la Russia lo ha aiutato a reprimere le proteste seguite alle contestate elezioni del 2020.

La Russia ha utilizzato la Bielorussia come trampolino di lancio per la sua fallita avanzata su Kiev, a partire dal 24 febbraio. La Bielorussia ha dichiarato che non entrerà in guerra in Ucraina. La Russia ha detto giovedì che le sue forze stanno prendendo parte a manovre tattiche in Bielorussia, tra i timori che Mosca stia facendo pressioni sul suo alleato per essere maggiormente coinvolto nella guerra.

(Segnalazione di Gwladys Foch Montaggio di Frances Kerry)