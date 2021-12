La morte dei lavoratori di Amazon nell’uragano solleva interrogativi sulla formazione sui tornado e sulla politica sui cellulari

Dopo che sei lavoratori sono stati uccisi da un uragano in un centro di distribuzione Amazon a Edwardsville, nell’Illinois, alcuni lavoratori di Amazon hanno espresso preoccupazione su come l’azienda sta gestendo le risposte di emergenza e le politiche sui telefoni cellulari che prevede di reintrodurre il prossimo anno, che i lavoratori hanno descritto come orribili.

Lavoratori di due società amazzoniche vicine a Edwardsville, appena fuori St. Louis. Il percorso dell’uragano venerdì sera Hanno detto di avere poca formazione sulla preparazione agli uragani e di essere impegnati con la politica aziendale, con diverse fonti che affermano che la società stava cercando di riportare indietro il 1 gennaio, il che avrebbe impedito ai lavoratori di avere i telefoni cellulari al lavoro.

Due dipendenti che lavorano nelle strutture vicine hanno affermato di aver ricevuto una formazione minima relativa agli uragani e che avrebbero dovuto lavorare attraverso gli avvisi di uragano.

“Non abbiamo fatto alcun addestramento sugli uragani, né abbiamo fatto affidamento su alcun avvertimento che abbiamo avuto in passato”, ha detto una donna che ha lavorato negli ultimi due anni su un altro STL8 conveniente per Amazon, 66 miglia a ovest. Edwardsville, e non ha l’autorità di parlare in pubblico. Ha aggiunto che durante i due precedenti avvisi di uragano, avrebbe dovuto continuare a lavorare nonostante l’azienda avesse lanciato gli allarmi durante il suo lavoro notturno.

Ma la portavoce dell’azienda, Alyssa Carroll, ha dichiarato: “I nuovi dipendenti ricevono una formazione sulla risposta alle emergenze e la formazione viene rafforzata durante tutto l’anno”.

I lavoratori delle strutture di Amazon sono stati respinti contro la politica di blocco dei telefoni sul posto di lavoro di Amazon. Per anni, Amazon ha vietato ai lavoratori di portare i loro telefoni nei magazzini. La società ha allentato la politica durante le epidemie del virus corona e poi ha iniziato a reinstallarla nei magazzini in tutto il paese, Bloomberg ha riferito.

Alla domanda sulla dichiarazione di Bloomberg e sull’intesa tra i lavoratori che il divieto sarebbe stato revocato recuperato Il 1 gennaio, Carol ha rifiutato di commentare direttamente.

“I dipendenti e gli autisti possono tenere con sé i loro telefoni cellulari”, ha detto in una e-mail.

Il secondo lavoratore, che non è autorizzato a parlare pubblicamente e lavora presso STL4, ha affermato in un messaggio scritto che l’edificio di fronte alla struttura danneggiata ha ricevuto una telefonata da uno dei suoi stretti colleghi. Sua. Se non avesse avuto un telefono, non avrebbe saputo come correre al rifugio.

“Viviamo nel Midwest. La sorveglianza e gli avvisi di tornado si verificano continuamente. La maggior parte dei giorni vediamo raramente la sorveglianza della tempesta e di solito ci rifugiamo in un momento di avviso”, ha scritto. “Ma non puoi rimanere senza preavviso”.

I lavoratori hanno detto che avere i telefoni con loro durante la notte venerdì era vitale. Rob Elmore, 38 anni, un assistente di processo stagionale presso la struttura di fronte al centro colpito dall’uragano, ha affermato di essere stato in grado di rimanere in contatto con la sua famiglia durante l’uragano.

Elmore, che ha lavorato in Amazon per oltre un anno, afferma di ricevere messaggi di testo a destra e a manca dai membri della famiglia.

Scavo profondo

La portavoce di Amazon Kelly Nandell ha dichiarato in una nota: “Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte dei membri della nostra famiglia Amazon a causa della tempesta a Edwardsville, Illinois. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le vittime, i loro cari e tutte le persone colpite dall’uragano. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno risposto per primi ai loro continui sforzi sulla scena. Continuiamo a fornire supporto al nostro personale e ai collaboratori della zona.

John Feldon, vicepresidente senior dei servizi di distribuzione globale di Amazon, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che “tutte le procedure sono state seguite”.

Ma l’Occupational Safety and Health Administration, o OSHA, ha dichiarato lunedì di aver avviato un’indagine sul crollo dell’edificio DLI4 a Edwardsville, dove sono morti sei lavoratori.

Sabato il personale di sicurezza e i primi soccorritori hanno ispezionato il centro di distribuzione Amazon danneggiato a Edwardsville. Michele B. Thomas/Getty Images

Scott Allen, direttore regionale delle relazioni pubbliche per il Dipartimento del Lavoro, ha scritto: “L’OSHA ha ufficiali conformi nel campus da sabato 11 dicembre. L’OSHA ha sei mesi per completare le sue indagini, fornire citazioni e proporre sanzioni pecuniarie se riscontrate violazioni del posto di lavoro norme in materia di sicurezza e salute».

“OSHA indaga su tutti i decessi sul posto di lavoro e li sosteniamo”, ha affermato Carroll in una nota.

Il governatore dell’Illinois JP Pritzker ha dichiarato: Lunedì conferenza stampa Le autorità locali hanno iniziato a “determinare se ci sono problemi strutturali” presso il centro di distribuzione. Ha detto che la direzione di Amazon ha chiesto se il magazzino segue le migliori pratiche in termini di pratiche di sicurezza.

L’incidente ha solo fatto arrabbiare i lavoratori di Amazon in tutto il paese. Chris Smalls, un ex dipendente di Amazon che guida il sindacato dei lavoratori di Amazon, ha dichiarato in una dichiarazione che uno sforzo indipendente per organizzare i membri dei magazzinieri ha dimostrato che i lavoratori del collasso avevano bisogno di un sindacato.

“Le morti inutili ricordano che Amazon ha subito cambiamenti durante altri disastri come la struttura di Staten Island durante l’uragano Ida”, ha affermato.

Aggiornamento: questo articolo è stato aggiornato per includere ulteriori risposte da Amazon.