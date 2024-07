La NASA annulla la missione VIPER che avrebbe cercato acqua sulla Luna

La NASA non ha portato avanti il ​​suo programma VIPER – abbreviazione di Volatiles Investigating Polar Exploration Rover – che mira a posizionare un rover sul lato nascosto della Luna per cercare acqua. Mercoledì, La NASA ha citato costi elevati Molti ritardi hanno causato l’annullamento del progetto.

La NASA afferma che continuare a sviluppare il veicolo spaziale “comporterà un aumento dei costi che minaccia di annullare o interrompere” altre missioni nell’ambito del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Finora l’agenzia ha speso 450 milioni di dollari per sviluppare il veicolo. secondo Bloomberg Invece di dedicare più risorse al rover, ha scelto di smantellare gli strumenti del rover e riutilizzarli per future missioni sulla Luna.

“L’agenzia sta pianificando una serie di missioni per la ricerca di ghiaccio e altre risorse sulla Luna nei prossimi cinque anni”, ha detto in una nota Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA. “Il nostro percorso da seguire trarrà il massimo dalla tecnologia e dal lavoro investito in VIPER, preservando al tempo stesso i fondi critici per sostenere il nostro solido portafoglio lunare”.