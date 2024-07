Rick Springfield e Jackson White rendono omaggio

‘Pet Sematary: Bloodlines’: il prequel del romanzo Spawn di Stephen King in streaming Il giovane Judd Crandall (Jackson Wyatt) esplora oscuri segreti nella sua città natale in Pet Sematary: Bloodlines di Paramount+, basato sul libro di Stephen King.

Nel cast figurano anche “Tell Me Lies” e “Pet Sematary: Bloodlines”. Jackson Bianco Condivide la triste notizia della scomparsa di suo padre, Jack Cameron White.

Jack White era l’ex marito di Katey Sagal ed è stato batterista e attore in “Sons of Anarchy” e nella serie TV “Nashville” su ABC e CMT.

“Quest’uomo mi ha insegnato tutto. Abbiamo avuto alti e bassi, come fa un uomo con suo padre. Ma alla fine è stato solo amore”, ha scritto Jackson White nella sua didascalia. Pubblicato su Instagram Martedì. “Era un libro aperto, un combattente, davvero la persona più divertente che io e mia sorella conoscevamo, e da solo ha inventato il controtempo più forte e potente che avessi mai visto.”

“Non soffre più”, ha aggiunto White. “Lo ricorderemo, alto 6 piedi e 4 pollici, che indossa una camicia di jeans e un biscotto Starbucks, che ci guida in un tour, insegnandoci ogni canzone importante mai scritta. Indosso il suo scarpe tutti i giorni. Non voglio dire che avesse le scarpe.” Davvero fantastico. Big Jack White 1954-2024 Ti amo papà per sempre.

Il post includeva video d’archivio e foto di suo padre, che suonò con dozzine di musicisti, in particolare Rick Springfield nel 1976, dai primi anni ’80 e ’90 fino ai primi anni 2000, secondo il sito web di Jack White. Lui e Sagal si sono sposati negli anni ’90 e hanno due figli, Sarah e Jackson.

Sagal ha commentato il post di suo figlio, scrivendo: “Dolce Jackson e bellissima Sarah, sarò sempre grata a tuo padre per te! Grazie Jack ❤️🙏 Finalmente libero.”

La causa della morte non è stata menzionata. USA TODAY ha contattato i rappresentanti di Jackson White e Sagal per un commento.

Rick Springfield elogia Jack White: “Si sono divertiti moltissimo insieme”

In una dichiarazione condivisa con USA TODAY mercoledì, Springfield ha detto che i due hanno trascorso un po’ di tempo di “guarigione” insieme prima della morte di White.

“Suonavo la batteria per vivere”, così Jack descrive la sua vita da batterista. Ci siamo incontrati nel 1976 e abbiamo avuto un grande successo insieme nel 1980. Eravamo giovani, affamati di sfide e abbiamo viaggiato per il mondo per anni”, ha detto Springfield.

“L’ho visto due giorni prima che morisse. Era affettuoso, scherzava ed era molto ubriaco di morfina. Dopo quasi cinquant’anni insieme, c’erano alcune cose che dovevano essere affrontate, e quando mi prese la mano e la baciò, tutto era a posto. perdonato per entrambi. Come dovrebbe essere.” “Grazie per avermi ospitato nella tua vita selvaggia, fratello.”

White ha indicato problemi di salute nel maggio 2023 Pubblicato su Facebook Ha pubblicato una sua foto con i suoi figli e nel suo commento alla foto ha detto: “È stata una bellissima giornata con due delle persone più meravigliose e importanti della mia vita, Sarah e Jackson, che venivano ad ogni sessione di terapia! e dura per sempre.”

Sul suo sito web ormai defunto, White si descrive come un abbandono del liceo che “ha colto l’occasione” e ha viaggiato da Detroit alla California per perseguire il suo sogno di diventare un batterista. Nel giro di sei mesi, scrisse, suonava la batteria con “la migliore band R&B del paese, Ike e Tina Turner”.