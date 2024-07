Le previsioni sugli utili di United Airlines sottolineano le pressioni sugli sconti

Scritto da Rajesh Kumar Singh

CHICAGO (Reuters) – United Airlines prevede profitti inferiori alle attese nel trimestre in corso e ha annunciato piani per ridurre la capacità, fornendo un’ulteriore prova del fatto che le compagnie aeree statunitensi stanno lottando per aumentare i propri profitti nonostante la domanda record di viaggi.

La scorsa settimana, le previsioni sugli utili trimestrali della rivale Delta Air Lines sono state inferiori alle stime di Wall Street. Nel frattempo, American Airlines e Southwest Airlines hanno abbassato le previsioni sui ricavi per il trimestre terminato a giugno.

Le compagnie aeree stanno godendo di un boom di viaggi estivi, con più di tre milioni di persone che attraversano i controlli di sicurezza negli aeroporti statunitensi in un giorno, il 7 luglio. Tuttavia, le aziende hanno aumentato il numero di posti nel mercato interno oltre la domanda, il che ha indebolito le tariffe aeree nella parte del mercato sensibile al prezzo.

Ciò è preoccupante per un settore che deve far fronte all’aumento della manodopera e di altri costi operativi e fa affidamento sugli elevati prezzi dei biglietti aerei per proteggere i profitti.

In risposta, si prevede che la crescita della capacità industriale rallenterà dai massimi ai minimi nella seconda metà dell’anno, cosa che secondo gli analisti dovrebbe sostenere i prezzi dei biglietti.

United prevede utili rettificati compresi tra 2,75 e 3,25 dollari per azione nel trimestre terminato il 30 settembre. Secondo i dati LSEG, gli analisti si aspettavano in precedenza che la società riportasse un utile trimestrale di 3,44 dollari per azione.

United ha affermato che metà agosto segnerà un cambiamento nella capacità del settore, con le compagnie aeree statunitensi che dovrebbero ridurre la capacità di posti a sedere di 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

La compagnia aerea ha affermato che ridurrà anche la capacità nazionale pianificata nel quarto trimestre di circa 3 punti percentuali per aumentare la capacità dei prezzi.

“Guardando al futuro, vediamo che molte compagnie aeree iniziano a perdere la capacità di generare perdite”, ha affermato il CEO Scott Kirby “Ci aspettiamo di fornire prestazioni di ricavi unitari leader del settore tra i nostri maggiori concorrenti nella seconda metà del terzo trimestre”.

Delta prevede inoltre un miglioramento significativo della sua capacità di tariffazione da agosto in poi.

Lo United discuterà i risultati trimestrali in una call con analisti e investitori giovedì mattina.

Gli analisti di TD Coon hanno affermato che il commento della società riflette la fiducia che “la tanto attesa razionalizzazione della capacità produttiva nazionale sia imminente”.

I dati della società di consulenza Cirium hanno mostrato che le principali compagnie aeree hanno riprogrammato circa il 6% in più di posti nel mercato interno questo mese rispetto all’anno precedente, esercitando pressioni sulle compagnie aeree affinché riducano i prezzi.

I dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che i prezzi dei biglietti aerei negli Stati Uniti sono diminuiti in media del 5,6% rispetto allo scorso anno nel secondo trimestre dell’anno.

United ha confermato le sue stime sugli utili per il 2024 tra 9 e 11 dollari per azione.

I suoi utili rettificati nel trimestre terminato a giugno sono stati di 4,14 dollari per azione, rispetto alle aspettative degli analisti di 3,93 dollari.

(Segnalazione di Rajesh Kumar Singh a Chicago; montaggio di Matthew Lewis e Jamie Freed)