La nuova proprietaria di Miss Universo è accusata di aver truccato il concorso di Miss USA

Anne Jakragutatep – Chi è il capo del JKN Global Group, che possiede Miss Universo e Miss USA – Viene chiamata online da fan insoddisfatti, che ritengono che il fatto che controlli letteralmente entrambi i concorsi sia un po’ discutibile… per non parlare di dove lei era tenere questo.

Per cominciare, Miss Universo è stata ospitata a New Orleans – è andata in onda su Roku – e alcuni hanno affermato che la soluzione era fin dall’inizio per assicurarsi R’Bonney Gabriel È culminato alla fine dello spettacolo … cosa che ha fatto davvero. La seconda classificata è stata Miss Venezuela, Amanda Dudamel .

Dudamel ha impressionato per tutta la trasmissione, soprattutto con le sue sincere risposte a certe domande. Il suo vestito era anche un po’ meno ridicolo di quello che indossava Gabrielle, in particolare nella lezione di costume… quando è salita sul palco con uno sbarco sulla luna.

Nonostante tutto ciò, molti stanno sottolineando quello che sembra essere un chiaro conflitto di interessi da parte di Jakrajutatip e co. La sua fondazione ha acquistato Miss Universo lo scorso autunno per 20 milioni di dollari, e con essa sono arrivati ​​i diritti di Miss USA… che ricadono sotto lo stesso ombrello.

Anche prima di questo concorso, c’erano già preoccupazioni su come Gabrielle sarebbe arrivata a Miss USA in primo luogo … risalenti a ottobre, quando JKN Global è entrata a far parte come nuova chiamante. Alcuni hanno affermato che anche in quella competizione c’era del favoritismo… e c’è stata una sospensione nei ranghi più alti a seguito di indagini al riguardo.