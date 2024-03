La Porsche Taycan Turbo GT ruba a Tesla il record di auto più veloce

La nuova Porsche Taycan Turbo GT è una potenza completamente elettrica. Con oltre 1.000 cavalli e 0-60 mph in 2,1 secondi, è la Porsche omologata da strada più veloce e potente di sempre.

Negli ultimi mesi Porsche ha registrato un grande successo espandendo la sua gamma di veicoli completamente elettrici. Dopo aver presentato la Macan completamente elettrica a gennaio e aver trasformato il suo primo modello in un’auto elettrica, il mese scorso Porsche ha lanciato una Taycan aggiornata.

La nuova Taycan è il meglio di tutto, con maggiore autonomia, ricarica più rapida e prestazioni aggiuntive. “Continuiamo questa storia di successo con la Taycan ampiamente aggiornata”, ha affermato Kevin Jeck, presidente della linea.

Porsche includeva una batteria più grande (105 kWh), una nuova gestione termica e una pompa di calore per migliorare l'efficienza.

La nuova Taycan 2025 raggiunge “nuovi traguardi in termini di prestazioni” con tutti i modelli più veloci rispetto ai loro predecessori.

Porsche ha aggiunto funzionalità come una nuova funzione push-to-pass che aumenta la potenza fino a 70 kW (per dieci secondi) con la semplice pressione di un pulsante. Con una potenza massima di 938 CV per 0-60 mph in 4,5 secondi, la nuova Taycan Turbo è la Porsche omologata per strada più potente mai realizzata. Questo fino a quando Porsche ha presentato lunedì la Taycan Turbo GT.

Porsche Taycan Turbo GT (Fonte: Porsche AG)

Scopri di più sulla Porsche Taycan Turbo GT

Porsche ha preso in giro più volte la potente Taycan Turbo GT prima del suo debutto ufficiale lunedì.

Il modello pre-serie guidato da Lars Kern ha girato il Nürburgring in 7:07:55. Si tratta di 26 secondi più veloce della Porsche Taycan Turbo S Sport e 18 secondi avanti rispetto al record della Tesla Model S Plaid (con Track Package) di 7:25:31.

La Porsche Taycan Turbo GT stabilisce il nuovo record sul giro al Weathertech Raceway Laguna Seca (Fonte: Porsche AG)

Porsche ha presentato il nuovo modello con il pacchetto Weissach dopo aver conquistato il titolo di auto elettrica di produzione più veloce al Weathertech Raceway Laguna Seca in California.

Con un tempo sul giro di 1:27:87, Kern ha stabilito un altro record. “Per dimostrare il proprio coraggio in pista, non è sufficiente avere quanta più potenza possibile. Il pacchetto complessivo di accelerazione, frenata, aderenza in curva, aerodinamica, stabilità e messa a punto deve essere giusto,” ha spiegato Jake.

Porsche Taycan Turbo GT (Fonte: Porsche AG)

Ha aggiunto che gli ingegneri Porsche hanno già fatto un ottimo lavoro con la Taycan aggiornata, ma “le nostre nuove vetture GT alzano chiaramente nuovamente lo standard in termini di dinamica di guida e divertimento”.

Affronta Tesla

La nuova auto elettrica ad alte prestazioni di Porsche ha infranto il precedente record di 1:30:30 stabilito dalla Tesla Model S Plaid nel 2020.

Potenza del cavallo Da 0 a 60 miglia all'ora

(Secondi) Prezzo di partenza Porsche Taycan Turbo GT

(con pacchetto Wessach) 1.092 2.1 $ 230.000 Plaid Tesla Model S 1.020 1,99 $ 89.990 Porsche Taycan Turbo GT contro Tesla Model S Blade

Sebbene altre auto elettriche abbiano percorso il percorso più velocemente, sono state tutte modificate. Con 1.092 CV (con il pacchetto Weissach), la nuova Porsche batte la Tesla Model S Plaid da 1.020 CV.

Tesla afferma che la Model S Plaid può andare da 0 a 60 mph in 1,99 secondi (sottraendo il rollout). Ciò batterebbe i 2,1 secondi dichiarati da Porsche.

Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto interni Weissach (Fonte: Porsche AG)

Porsche e Tesla hanno gareggiato avanti e indietro per il titolo di auto elettrica di serie più veloce da quando la Taycan lo ha vinto nel 2019.

A prima vista, l’auto elettrica ad alte prestazioni sembra un’auto sportiva Taycan. Il modello è dotato di spoiler anteriore con pale d'aria e spoiler posteriore adattivo. Ha anche più “vibrazioni da corsa” rispetto ai modelli Turbo e Turbo S.

Il pacchetto Weissach elimina tutte le attrezzature per la guida fuori pista come i sedili posteriori per risparmiare 157 libbre rispetto alla Taycan Turbo S.

Porsche Nuova Taycan Turbo GT La Turbo GT con pacchetto Weissach è ora disponibile su ordinazione. Si prevede che i primi modelli arriveranno presso i concessionari statunitensi quest'estate.

Con quale vai? Nuova Porsche o Tesla Model S Plaid? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto.