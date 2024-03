David Bakhtiari è finito a Green Bay dopo 11 stagioni

GREEN BAY, Wisconsin – Dopo tanti interventi chirurgici al ginocchio quante stagioni All-Pro, David Bakhtiari è stato rilasciato dai Green Bay Packers. Una fonte ha detto a ESPN che Bakhtiari non è pronto a porre fine alla sua carriera di 11 anni al momento.

Non è stato immediatamente chiaro se intendesse continuare la sua carriera durata 11 anni.

“Qualunque cosa accada dopo, non vedo l'ora”, ha scritto. Il franchise ha salutato lunedì in un post sui social media.

Quanta emozione in questo. Voglio solo dire grazie Green Bay. Grazie per gli ultimi 11 anni. È stata una corsa incredibile. Ho sempre desiderato allevare un Lombardi in Lombardi Avenue, ma non mi lamenterò mai. Gli ho dato il massimo. Ho sempre fatto del mio meglio, qualunque fossero le circostanze. pic.twitter.com/dnc7gkKSAC —David Bakhtiari (@DavidBakhtiari) 11 marzo 2024

La fine sembrava inevitabile per Bakhtiari dopo aver subito un quinto intervento chirurgico al ginocchio sinistro alla fine della scorsa stagione, ponendo fine di fatto alla sua carriera con la squadra che lo aveva selezionato al quarto turno del Draft 2013.

Il 32enne ha già subito due interventi chirurgici al ginocchio sinistro lo scorso autunno, portando a cinque il numero totale di operazioni su quel ginocchio da quando si è rotto il legamento crociato anteriore il 31 dicembre 2020. Nelle ultime tre stagioni, Bakhtiari ha giocato in solo 13 partite su 51. Possibile nella stagione regolare.

L'ultimo problema è sorto dopo aver giocato nella partita di apertura della stagione regolare dello scorso anno. Poco dopo, è stato sottoposto a quello che ha descritto come un intervento chirurgico minore per “ripulire e affrontare ciò che faremo d'ora in poi”.

Ciò potrebbe portare a una procedura più complessa per affrontare la lesione della cartilagine del condilo laterale subita da Bakhtiari durante l’infortunio iniziale. Ha detto che il motivo per cui non l'ha riparato durante il suo primo intervento chirurgico al legamento crociato anteriore è perché c'era la possibilità che non sarebbe stato un problema andando avanti.

Bakhtiari ha detto prima del suo recente intervento chirurgico che spera di essere pronto per l'inizio del ritiro del 2024.

Bakhtiari stava entrando nell'ultimo anno di un'estensione quadriennale da 92 milioni di dollari firmata nel novembre 2020, meno di due mesi prima di rompersi l'ACL. Avrebbe dovuto guadagnare 21,5 milioni di dollari in questa stagione e, poiché nulla di tutto ciò è garantito, verrà cancellato dal tetto salariale dei Packers. Tuttavia, nel tetto massimo per il 2024 conteranno più di 19 milioni di dollari. Avrebbe contato 40,5 milioni di dollari se fosse stato nel roster all'inizio della stagione.

Non ci volle molto perché Bakhtiari si affermasse come uno dei migliori placcaggi sinistri della NFL. È stato nominato All-Pro per la prima volta nel 2016, quando è stato nominato nella seconda squadra. È entrato a far parte anche della seconda squadra nel 2017 e nel 2019. È stato nominato All-Pro della prima squadra nel 2018 e nel 2020.

Anche dopo l'infortunio, Bakhtiari si è esibito ai massimi livelli quando ha potuto giocare. Il problema era che non riusciva a rimanere costantemente in formazione. I Packers hanno permesso a Bakhtiari di allenarsi solo occasionalmente nel tentativo di mantenerlo in partita.

Bakhtiari ha detto lo scorso autunno, tra il quarto e il quinto intervento chirurgico, che avrebbe voluto continuare a giocare, ma si è reso conto che l'aspetto commerciale delle cose avrebbe potuto impedire che ciò accadesse a Green Bay.

“Penso che tutto sia sul tavolo”, ha detto Bakhtiari in ottobre. “Per me, posso solo controllare ciò che posso controllare. Penso che dobbiamo assicurarci di attaccare la riabilitazione, vincere la giornata, prendere i morsi di quell'elefante, abbattere l'elefante, e poi prendere la decisione e guardare. Hanno decisioni che devono fare ciò che è meglio per il loro franchise, l'hanno capito nel momento in cui sono arrivato qui.

Bakhtiari era uno degli ultimi confidenti di Aaron Rodgers ancora nel roster della squadra.

Il direttore generale dei Packers Brian Gutekunst ha molte scelte ad alto draft se vuole usarne una sul placcaggio sinistro. Ha cinque scelte nei primi tre round, inclusa una nei due terzi.

Rasheed Walker, una scelta del settimo round nel 2022, è stata la riserva di Bakhtiari per la maggior parte della stagione. Quando recentemente gli è stato chiesto se Walker potesse essere titolare, Gutekunst ha detto: “Penso sicuramente che abbia già dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro”.

Tuttavia, Gutekunst si fermò prima di nominare Walker come erede.

“Voglio competere in tutti e cinque i posti”, ha detto Gutekunst. “Ma Rasheed, ancora una volta, un altro ragazzo che vede miglioramenti nel lavoro che ha svolto, è esattamente quello che vogliamo e ci aspettiamo che continui a migliorare. Ma ha avuto un ottimo anno l'anno scorso e ha molti aspetti positivi .” grande persona. “Sono entusiasta di vedere dove andrà.”