I Golden State Warriors hanno sconfitto Luka Doncic e i Dallas Mavericks abbracciando un ballo della vecchia scuola

SAN FRANCISCO – Qualcosa è spuntato Stefano Curry Mentre i Golden State Warriors hanno iniziato la loro prima legittima caccia al titolo quasi tre anni fa: ora è il vecchio.

“Quando guardo alcuni di questi ragazzi, ti viene in mente quanto sono giovani”, ha detto Curry, riflettendo sulla scena costellata di stelle nella NBA mentre i Warriors si preparavano per l’arrivo dei Mavericks a San Francisco. “Jason Tatum Ha 24 anni. Luca [Doncic] Ha 23 anni. Ja [Morant] Avevi 22 anni. Questa è l’unica parte in cui vuoi dire: “Diavolo, sono davvero così vecchi”. Stai pensando a cosa stavi facendo a quell’età, cercando di entrare in quella scena e [play] Pallacanestro “.

L’NBA è sempre stata il vecchio sistema di governo, una lega governata da venerabili veterani che studiano, e talvolta torturano, i principianti prima di rinunciare alla gloria. Poche delle superstar della NBA negli ultimi decenni hanno alzato il trofeo del campionato fino al loro primo inizio, certamente non senza molto aiuto. Doncic ha progetti per accelerare il suo corso, a spese di Curry, il fratellino preferito di lunga data d’America che, in un lampo, è diventato uno statista più anziano all’età di 34 anni.

La vittoria per 112-87 dei Warriors in Gara 1 sui Dallas Mavericks al Chase Center mercoledì sera è stata un tempestivo promemoria del fatto che i campionati NBA rimangono la migliore fonte di ispirazione. Anche se è stato difeso dalle guardie più dure dei Mavericks Reggie BullockCurry è stato occasionalmente attaccato da un secondo difensore, mirando all’attacco di Doncic, era insolitamente impreciso dalla linea di tiro libero e ha mostrato l’equilibrio e la facilità di un giocatore completamente veterano nel suo elemento. Ha guidato tutti i giocatori in punti (21), rimbalzi (12) e assist (quattro, a pari merito con altri quattro) nella prima partita delle finali della Western Conference, la prima volta nella sua carriera nei playoff in tutte e tre le categorie, secondo le statistiche ESPN e dati.

“Siamo molto a nostro agio a questo punto”, ha detto Curry. “C’è più gratitudine per essere di nuovo qui e più senso di urgenza per non lasciarsi sfuggire l’opportunità. Chissà come va, ma mi sto godendo ogni parte di questo. Lo so Argilla [Thompson] Lo è, lo so Dramondo [Green] È perché non abbiamo giocato partite significative in questo periodo dell’anno in due anni. È una cosa speciale”.

La vittoria non è stata la vetrina più creativa per i Curry o i Warriors per lo stile del loro marchio. Erano i primi corridori di corsa e c’erano alcune sezioni classiche della loro sezione divisa brevettata per il caveau. Tuttavia, ci sono stati molti casi in cui Warriors hanno dimostrato la telepatia che deriva dalla continuità e momenti in cui la difesa assistita di Greene ha spazzato via un’alta percentuale di tentativi di sparatoria a Dallas o Curry ha evitato di uscire dai guai attraverso una porta d’attesa da kevon looney. I Warriors hanno trascorso gran parte della notte in un periodo di transizione contro una squadra di Mavericks che preferirebbe lasciare che Doncic scegliesse i suoi possedimenti a metà campo. Grazie all’instancabile lavoro difensivo di Andrea WigginsI Warriors hanno reso la vita difficile a Doncic nella sua prima apparizione alle Conference Finals.

L’apertura della serie è stata anche una dichiarazione su come il Golden State avrebbe influenzato le tendenze che definiscono il basket NBA, intorno al 2022. I Warriors hanno sconfitto una squadra di Dallas che ha tentato 19 Il numero di colpi è stato superiore a quello che hanno fatto dall’esterno dell’arco e hanno implementato uno schema a 5 colpi per la maggior parte della notte per aumentare la spaziatura, una pratica che i Warriors hanno perfezionato durante la loro dinastia. Per tutto il tempo, i Warriors hanno fatto affidamento su un centro magro con una portata limitata per rafforzare la loro difesa interna e il rinculo, prendendo il doppio dei tiri dalla distanza media lunga rispetto al limite.

Per la squadra che ha rivoluzionato il campionato negli anni 2000, Golden State sembrava assolutamente positivo e determinante.

“Le nostre squadre sono un po’ fuori dalla linea dei tre punti”, ha detto Thompson. “In questo periodo dell’anno… [coach] Steve [Kerr] Lo suona sempre – quel salto dalla gamma media sarà lì. Andrea, Steve ed io [Jordan Poole]Ha funzionato davvero per noi stasera”.

Non è raro che anche il più ardente idealista di mezza età abbracci il pragmatismo. Durante la loro ascesa alla grandezza, i Warriors hanno infranto le tradizionali regole del basket NBA, hanno riscritto alcune altre regole e ne hanno istituite di nuove. Ora, dopo tre anni trascorsi nella natura selvaggia mentre curavano ferite e perdevano collaboratori chiave, il team ha adottato una miscela di saggezza e magia pratica dei guerrieri domestici.

I Warriors apprezzano pienamente il fatto che mentre Dallas potrebbe non ripetere la feroce sparatoria che ha sparato ai Phoenix Suns la scorsa settimana, è improbabile che i Mavs manchino più di tre quarti dei loro tentativi dalla distanza nella serie.

Da parte sua, Curry – che si è laureato al Davidson College lo scorso fine settimana – sembra affascinato come mentore e contendente per una nuova classe di superstar NBA. Un relativo ritardatario, Curry si è meravigliato del lavoro e della leadership di Morrant durante la vittoria della Warriors’ Series sui Memphis Grizzlies nelle semifinali della conferenza. Carey ha anche ammesso che respingere il giovane talento in futuro non sarebbe stato facile.

Ma anche l’età conferma la fiducia in se stessi. Dice all’uomo che ha vinto tre anelli, due premi Player of the Year e ha cambiato il modo in cui l’NBA gioca a basket che può fidarsi del suo intuito senza fallo. L’età è anche un promemoria per Carrie che il tempo scorre.

“Non sto cercando di rivendicare il tag ‘vecchio'”, ha detto Curry prima della prima partita, “ma siamo affamati quanto loro di farlo. “