La prima famiglia conosciuta di Neanderthal è stata trovata in una grotta russa

Il dottor Skov ha detto che i Neanderthal erano legati al fatto che morirono tutti in una volta. “Sembrava essere un evento in cui sono morti tutti”, ha detto il dottor Skov. Se morissero in momenti diversi, significherebbe che il gruppo è tornato nella stessa grotta per molti anni per seppellire ogni membro, uno scenario che il dottor Skov considera altamente improbabile.

I ricercatori hanno trovato altre prove che i Neanderthal morirono in gran numero. Nel 2010, un team di ricercatori in Spagna menzionato Dozzine di Neanderthal morirono circa 49.000 anni fa quando il tetto di una grotta crollò su di loro.

Il dottor Skov ha detto che non c’era alcun segno di un tale disastro a Crisostomo. Si ipotizzava che la caccia al bisonte della band fosse fallita per un anno, provocando la fame.

Nessuno degli undici Neanderthal nella Chgerskaya ha mostrato alcun legame genetico con i Neanderthal nella grotta di Denisova. Ma il dottor Skov ei suoi colleghi hanno scoperto un collegamento con una terza grotta nelle vicinanze conosciuta come Okladnikov. Due fossili di Neanderthal trovati in Okladnikov hanno legami genetici con Chygerskaya. Il dottor Skov ei suoi colleghi hanno combinato 13 Neanderthal delle due grotte per creare il profilo genetico della loro intera popolazione.

In un’analisi, hanno confrontato la diversità genetica di maschi e femmine. I ricercatori hanno scoperto che i cromosomi Y condivisi dai maschi erano in qualche modo simili. D’altra parte, il DNA mitocondriale trasmesso dalle madri ai loro bambini era molto vario.

Questo modello appare in molte persone Comunità Gli uomini tendono a rimanere nel gruppo in cui sono nati e le donne spesso si spostano in nuovi gruppi prima della gravidanza. Il dottor Skov ei suoi colleghi hanno concluso che tra i Neanderthal le donne si spostavano da una banda all’altra.

“Stimiamo che dal 60 al 100 per cento delle donne in ogni comunità provenga effettivamente da altre comunità”, ha affermato il dottor Skov.