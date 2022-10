Oswald Peraza, Frankie Montas aggiunto al roster degli Yankees all’ALCS

Gli Yankees hanno annunciato il loro roster per l’ALCS, con un giocatore Oswald PerazDestri Frankie Montas E il Greg Weissert Come nuove aggiunte da ALDS. Prenderanno il posto del difensore Aaron HicksChe è Fatto per quest’annocosì come l’operatore di servizi pubblici Marwin González e sinistra Luca Lutge. Degno di nota anche, furioso DJ Limaheu e difensore Andrea BenintendeEntrambi con ferite, non è stato aggiunto.

Ecco l’elenco completo degli Yankees mentre si preparano ad affrontare gli Astros:

brocche di destra

brocche per mancini

catturatori

gli intervenienti

giocatori di palla

battitore designato

L’infortunio di Hicks ha portato a un effetto domino, che oggi ha reso necessario un cambio. Nelle ultime due partite di ALDS, Hicks ha iniziato nel campo sinistro con Osvaldo Cabrera In breve, agitare Isaia Keener Valiva sulla panchina. Dopo l’infortunio di Hicks ieri, Kiner-Falefa è stato infine bloccato corto con Cabrera fuori campo a sinistra. Senza Hicks, sembra che gli americani potrebbero usarlo Aaron giudiceE il Harrison Bader La Cabrera come mix fuori dal solito campo da baseball. Questo esclude Cabrera dal quadro in campo, in cui ora interverrà Peraza. Gonzalez è in grado di giocare ovunque, anche se quest’anno ha raggiunto solo .185/.255/.321. Gli Yanks sembrano favorire il debuttante Peraza, che ha segnato .306/.404/.429 al suo debutto in 18 partite quest’anno.

Benintende è stato operato all’inizio di settembre e ha lavorato di recente, cercando di rimettersi in salute per entrare a far parte del club. ma, Rapporti recenti Ha indicato di avere un dolore costante, che ha portato a un’iniezione nel polso. Senza possibilità di ritorno, Cabrera potrebbe essere in linea per missioni regolari all’estero. Giancarlo Stanton Potrebbe essere un’opzione teorica, avendo giocato 38 partite in campo quest’anno, anche se Jank potrebbe anche scegliere di tenerlo come battitore designato.

Simile a Benintendi, LeMahieu è stato fuori per un po’ e ha cercato di rimettersi in salute abbastanza per tornare. La sua assenza è dovuta a un problema ai legamenti dell’alluce destro. Sembra che non si sia ripreso abbastanza per ottenere un posto nella lista. Con il problema di LeMahieu persistente, Cabrera probabilmente in campo e Kiner-Falefa in difficoltà, Peraza ha scambiato con Gonzalez per competere per il breve tempo di gioco.

Per quanto riguarda Montas, è stata la data più importante per l’acquisizione dello staff promozionale da parte degli Yankees. Tuttavia, ha lottato molto duramente dopo essere arrivato dalla Zona A. Ha avuto un’ERA di 3,18 con Oakland ma poi un’ERA di 6,35 dopo l’accordo. È possibile che i problemi alla spalla lo stessero trattenendo, poiché ha saltato alcune partenze prima dello scambio e alla fine è stato messo sull’IL dagli Yanks a causa di un’infiammazione alla spalla. Non era invecchiato del tutto e non sarebbe stato candidato per un lavoro iniziale, nonostante fosse un manager Aaron Bon detto di recente Montas può organizzare alcune escursioni multiruolo.

Con le addizioni di Montas e Weissert e la sottrazione di Luetge, gli Yankees rimangono Andy Peralta Come l’unico mancino nei loro fienili. Gli Astros sono molto destri e ne hanno solo due nella loro formazione, sebbene entrambi lo siano Giordano Alvarez E il Kyle Tucker. Gli Yanks sembrano avere più fiducia in alcune delle loro mani destre per affrontare il centro della formazione di Houston, con Argilla HolmesE il Jonathan Loisiga E il Miguel Castro Forse in linea per cercare di sopprimere Alvarez Tucker.