La stagione 9 di “Suits” uscirà su Netflix il mese prossimo

Patrick J. Adams nel ruolo di Mike Ross e Sarah Rafferty nel ruolo di Donna Paulsen in “Suits”.

Shane Mahmood/USA Network/NBCU Image Bank/NBCUniversal/Getty Images

Nona stagione di abito Arriverà su Netflix il 1° luglio, ha annunciato lo streamer domenica. L’ultima puntata del fenomeno virale dello scorso anno era precedentemente disponibile solo su Peacock.

La notizia è arrivata quando i membri del cast Patrick J. Adams, Sarah Rafferty, Dulé Hill, Amanda Schull, Abigail Spencer e l’ex presidente di USA Network Jeff Wachtel si sono riuniti domenica per un panel di reunion presentato da Tudum all’ATX TV Festival di Austin, Texas.

abito, presentato in anteprima su USA Network dal 2011 al 2019, segue Mike Ross (Adams), un abbandono del college con una memoria fotografica che viene assunto in uno studio legale di New York da Harvey Spectre (Gabriel Macht). Le prime otto stagioni della serie hanno debuttato su Netflix lo scorso anno con grande successo e alla fine del 2023 era lo spettacolo più trasmesso in streaming dell’anno.

Dopo il ritrovato successo della serie, la NBC ha ordinato un pilot per uno spin-off Abiti: Los Angeles All’inizio di quest’anno. Il progetto, diretto dal creatore originale Aaron Korsh, seguirà un ex procuratore di New York (interpretato da Stephen Amell) che ora dirige uno studio legale di Los Angeles specializzato in diritto penale e dell’intrattenimento.

“La sua azienda è in crisi”, dice lo slogan dello spettacolo. “Per sopravvivere deve abbracciare il ruolo che ha svolto con disprezzo per tutta la sua carriera.”

Lo spettacolo non ha ancora una data di messa in onda.

Sempre durante il panel dell’ATX TV Festival, un fan ha chiesto se il cast o i creatori sarebbero interessati a fare un film sulla reunion.

“Sono una persona che non ha alcun potere o autorità, ma è chiaramente lì Abiti: Los Angeles Dimostrare che sono fatti. Questo è il focus di Aaron [Korsh]”Penso che sarebbe d’accordo con questo”, ha detto Adams Egli ha detto. “Ma è sicuramente qualcosa a cui è interessato, provare a rimettere insieme la band. Quindi dipende da un milione di cose se può accadere, ma è possibile? Penso che sia possibile.”