Recupero del prezzo di Dogecoin: determinare le reali probabilità che ciò accada

Dogecoin rimane volatile, con la maggior parte dei detentori che realizza profitti nonostante la tendenza al ribasso a lungo termine

Il comportamento di mercato di DOGE non sembra avere alcun movimento direzionale evidente

Dogecoin (DOGE), l’onnipresente grafico dei memecoin, non è stato il migliore in questo ciclo. Tuttavia, una settimana fa ha ottenuto alcuni guadagni modesti in mezzo al clamore dell’ETF su Ethereum, registrando un aumento dell’8% in un giorno. Tuttavia, al momento della pubblicazione, la carta DOGE sembra essere dipinta in rosso. La più grande criptovaluta meme del mondo è andata a tutto gas?

Per prima cosa, diamo un’occhiata ai possessori di DOGE. Informazioni da NelBlocco aprire La stragrande maggioranza (83%) dei possessori di DOGE realizza un profitto al prezzo attuale. Pertanto, nonostante le recenti perdite, i detentori di titoli a lungo termine si trovano ancora in una posizione favorevole. Soprattutto perché anche il 63% dell’offerta di Dogecoin è di proprietà di balene.

Anche in questo caso vale la pena guardare BTC. La forte correlazione (0,86) con Bitcoin è un segno che i movimenti dei prezzi di Dogecoin sono fortemente influenzati dalle tendenze di mercato più ampie, in particolare dai movimenti di Bitcoin.

La quasi parità tra afflussi (221,14 milioni di dollari) e deflussi (221,68 milioni di dollari) dagli scambi nell’ultima settimana potrebbe essere un segno di un’attività di acquisto e vendita equilibrata tra i trader. In effetti, Dogecoin ha consolidato la sua posizione poiché né i rialzisti né gli orsi avevano il sopravvento sui grafici.

I rally di Dogecoin, soprattutto nelle liquidazioni brevi, corrispondono a improvvisi picchi di prezzo, indicando che le rapide tendenze al rialzo hanno costretto i venditori allo scoperto ad uscire dalle loro posizioni in perdita.

La tendenza generale rivela un mix di liquidazioni lunghe e brevi senza un aumento sostenuto in nessuna delle due, indicando un mercato caratterizzato da scambi speculativi e improvvisi cambiamenti dei prezzi piuttosto che da un movimento direzionale costante.

Questo modello di liquidazione è coerente anche con l’attuale andamento dei prezzi di DOGE. Nonostante la sua resilienza, il mercato rimane incerto, caratterizzato da picchi e correzioni a breve termine. Proprio come un tipico memcoin.

Un’analisi del grafico mensile di Dogecoin ha rivelato che la criptovaluta è alle prese con la volatilità e anche con il sentimento del mercato. Nell’ultimo mese, ad esempio, DOGE ha mostrato un intervallo di volatilità, ma si è mosso principalmente all’interno di un intervallo di prezzo ristretto compreso tra circa $ 0,135 e $ 0,175.

Il Relative Strength Index (RSI) oscillava tra gli anni ’30 e ’60, il che significa che memecoin si trovava in aree neutre o leggermente ribassiste sui grafici.

Le medie mobili sembrano condividere un quadro più chiaro della tendenza a medio termine sul grafico DOGE. In effetti, la media mobile a 200 giorni è stata trovata per la maggior parte del tempo al di sopra della media mobile a 50 giorni, segno che, nonostante la ripresa a breve termine, le prospettive più ampie rimangono piuttosto ribassiste per Dogecoin.