La superstar Antonio Banderas parla del suo infarto che gli ha cambiato la vita

Banderas, che ha partecipato all’ultima aggiunta a “ un compagno Film”, ha svelato il suo punto di vista dopo l’infarto Ha detto che non era pericoloso e non ha causato alcun danno nel 2017.

“Mi sono reso conto che probabilmente era una delle cose migliori che sono successe nella mia vita perché le cose che non avevano importanza e di cui mi preoccupavo ogni giorno, non avevano senso”, ha detto Banderas.

“Ero tipo, ‘Perché sono preoccupato se sto per morire?’ L’ho sempre saputo [that I was going to die]Ma ora lo so. L’ho visto qui”.