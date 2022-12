Divieti di carne e “de-Brexit”? Le previsioni di una banca per il 2023 sono “oltraggiose”

Divieti di carne, prezzi dell’oro più alti e il voto della Gran Bretagna a “de-Brexit” potrebbero essere in programma per il 2023, secondo le oltraggiose previsioni di Saxo.

imposta il rapporto altezza prevista Fino a tre fattori: una “mentalità da economia di guerra incrementale” che rende l’oro più attraente delle riserve estere, investimenti significativi in ​​nuove priorità di sicurezza nazionale e una maggiore liquidità globale mentre i politici cercano di evitare la catastrofe del debito nelle loro recessioni.

Tra le richieste “oltraggiose” della banca per il prossimo anno, il capo della strategia delle materie prime di Saxo, Ole Hansen, ha previsto che l’oro spot potrebbe raggiungere i 3.000 dollari l’oncia nel 2023, circa il 67% in più rispetto al suo prezzo attuale di 1.797 dollari l’oncia.

E sebbene le previsioni non rappresentino le opinioni ufficiali della banca, ha esaminato come le decisioni dei responsabili politici del prossimo anno potrebbero influenzare sia l’economia globale che l’agenda politica.

Le “terribili previsioni” di Saxo Bank per il 2023 includono il divieto della produzione di carne, un prezzo dell’oro alle stelle e il voto della Gran Bretagna per “cancellare la Brexit”.

La Banca ha previsto che ciò potrebbe spingere il pubblico inglese e gallese a ripensare al voto sulla Brexit, con i giovani elettori in testa e costringendo Sunak a indire le elezioni generali.

Jessica Amir, stratega di Saxo Market, ha affermato che il primo ministro britannico Rishi Sunak e il ministro delle finanze Jeremy Hunt potrebbero portare i rating dei conservatori a “minimi senza precedenti” perché “il loro brutale programma fiscale sta gettando il Regno Unito in una schiacciante recessione”.

“È probabile che una Fed meno aggressiva porti a un dollaro USA più debole, che a sua volta potrebbe dare ai rialzisti dell’oro più respiro ed energia per fare un rally il prossimo anno, spingendo i prezzi a circa $ 1.900 l’oncia”, ha detto.

Starmer ha dichiarato in una conferenza di lavoro a settembre che il suo partito lo avrebbe fatto Fai funzionare la Brexit.

Anand Menon, direttore del Centro per un’Europa che cambia del think tank britannico, ha affermato che le previsioni “semplicemente non contano”.

Il partito laburista di opposizione potrebbe quindi vincere le elezioni, ha detto Amir a Saxo, promettendo di indire un referendum per annullare la Brexit il 1° novembre, con “re-join” che vince il voto.

Un paese che “cerca di far correre gli altri in anticipo” sulle sue credenziali climatiche, ha detto Charo Chanana, uno stratega di SaxoMarket, potrebbe decidere di introdurre pesanti tasse sulla carne dal 2025 e potrebbe vietare completamente tutta la carne viva prodotta internamente da fonti animali entro il 2030.

La carne è responsabile del 57% delle emissioni derivanti dalla produzione alimentare, secondo una ricerca da lui pubblicata alimenti della natura E con i paesi di tutto il mondo che assumono impegni netti zero, Saxo afferma che è possibile che almeno un paese riduca del tutto la produzione di carne.

“Non sarei sorpreso di vedere le scuole in Danimarca e Svezia vietare del tutto la carne, sta decisamente andando in quel modo”, ha detto Jacobsen di Saxe alla CNBC. “Sembra una follia per noi anziani”, ha aggiunto.

Il Regno Unito, i paesi dell’Unione Europea, il Giappone e il Canada sono tra i paesi che hanno impegni legalmente vincolanti a non utilizzare zero.

Il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e l’agricoltura rurale del Regno Unito ha affermato che non c’erano “piani” per introdurre una tassa sulla carne o vietare la produzione di carne quando contattato dalla CNBC.

2023 anno ricco di eventi?

Tra le altre “previsioni vergognose” per il prossimo anno di Saxo c’erano le dimissioni del presidente francese Emmanuel Macron, l’ancoraggio dello yen giapponese al dollaro USA a un tasso di 200 e la formazione di un esercito unito dell’Unione Europea.

Tuttavia, tutte le previsioni dovrebbero essere prese con un pizzico di sale. Jacobsen di Saxo ha dichiarato alla CNBC che esiste una probabilità del 5-10% che ogni previsione si avveri.

La banca ha emesso una manciata di “previsioni oltraggiose” ogni anno negli ultimi dieci anni, e alcune si sono effettivamente avverate, o almeno si sono avvicinate ad esse.

Nel 2015, Saxo aveva previsto che il Regno Unito avrebbe fatto proprio questo Vota per uscire dall’Unione Europea All’indomani della vittoria schiacciante del Partito per l’indipendenza del Regno Unito, la Germania dovrebbe entrare in recessione nel 2019, e così è stato nel paese. Difficilmente evitato – e ci scommetto Bitcoin vedrà un aumento vertiginoso nel 2017.