La UAW risponde a Donald Trump: ‘Scabbia e miliardario’

Il sindacato United Auto Workers ha attaccato l’ex presidente Trump dopo aver chiesto il licenziamento del presidente del sindacato, Sean Fein, per aver consentito alle case automobilistiche di costruire fabbriche all’estero, durante il suo discorso giovedì sera alla Convention nazionale repubblicana.

Trump ha accusato la Cina di produrre automobili in Messico per venderle negli Stati Uniti, “senza tasse, niente”, durante il suo discorso di accettazione, durato più di 90 minuti.

“L’UAW dovrebbe vergognarsi per aver permesso che ciò accadesse”, ha detto Trump. “Il leader dell’UAW dovrebbe essere licenziato immediatamente, e ogni lavoratore automobilistico, sindacato e non, dovrebbe votare per Donald Trump, perché riporteremo indietro le auto. , e li riporteremo indietro velocemente.”

Poco dopo, il sindacato è ricorso alla piattaforma social X per pubblicare la sua risposta.

“@realDonaldTrump è un criminale e un miliardario e questo è ciò che rappresenta. Sappiamo da che parte stiamo, non lui.” Scritto dalla United Auto Workers Union.





Il sindacato United Auto Workers ha appoggiato il presidente Biden a gennaio, mentre i due candidati gareggiavano per il sostegno dei principali sindacati in vista delle elezioni del 2024. L’approvazione è arrivata dopo la storica visita di Biden a un picchetto nel Michigan durante lo sciopero di sei settimane della UAW contro tre case automobilistiche. Una visita importante lo scorso autunno, la prima visita di un presidente in carica.





Biden “ha sentito la chiamata, si è alzato e si è presentato”, ha detto Fine durante il suo sostegno di gennaio, definendo Trump un “crumire” e un “miliardario” che “si oppone a tutto ciò che rappresentiamo come sindacato”.

Pochi giorni dopo, Trump su Truth Social ha attaccato Fine definendolo un “duro” che sta contribuendo a vendere l’industria automobilistica “nelle mani della grande e potente Cina”.

“Sbarazzatevi di questa droga e votate per il DJT. Riporterò l’industria automobilistica nel nostro Paese”, ha scritto.

Mentre la United Auto Workers Union e la Fine hanno espresso il loro disgusto nei confronti dell’ex presidente, un altro leader sindacale è salito sul palco della Convention Nazionale Repubblicana per la prima volta nei suoi 121 anni di storia.

Sean O’Brien, presidente della Fratellanza Internazionale dei Camionisti, ha definito Trump un “ragazzo duro”.

Il sindacato non ha appoggiato nessuno dei due candidati, e O’Brien ha affermato che se i repubblicani vogliono appoggiare il sindacato, devono esserci dei cambiamenti, poiché ci sono ancora membri del Partito Repubblicano che “si oppongono attivamente ai sindacati”.

“Voglio che sia chiaro. In fin dei conti, ai membri del sindacato dei camionisti non importa se c’è una R, una D o una I accanto al tuo nome. Vogliamo sapere una cosa: cosa stai facendo per aiutare American lavoratori?” O’Brien ha detto.