La vendita galleggiante salta l’energia eolica offshore nelle acque degli Stati Uniti

PORTLAND, Oregon (AP) – Martedì segna la prima asta di leasing negli Stati Uniti per lo sviluppo di un parco eolico galleggiante su scala commerciale in acque profonde al largo della costa occidentale.

L’asta online dal vivo dei cinque contratti di locazione – tre al largo della costa centrale della California e due al largo della costa settentrionale – ha suscitato un forte interesse e 43 società di tutto il mondo sono state ammesse a presentare offerte. Le turbine eoliche galleggeranno a circa 25 miglia al largo.

La crescita dell’eolico offshore arriva con l’intensificarsi del cambiamento climatico e la crescente necessità di energia pulita. Inoltre è diventato più economico. Il costo dello sviluppo dell’eolico offshore è diminuito del 60% dal 2010 Secondo il rapporto di luglio dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. Solo nel 2021 è sceso del 13%.

L’eolico offshore è ben consolidato nel Regno Unito e in alcuni altri paesi, ma sta appena iniziando a guadagnare slancio al largo delle coste americane, e questa è la prima incursione della nazione nelle turbine eoliche galleggianti. Le aste finora erano per chi era ancorato in fondo al mare.

L’Europa ha alcuni eolici offshore galleggianti – un progetto nel Mare del Nord è in lavorazione dal 2017 – ma il potenziale per la tecnologia è enorme nelle aree di forti venti al largo della costa americana, ha affermato Josh Kaplowitz, vicepresidente dell’eolico offshore presso American Clean Potenza. organizzazione.

“Sappiamo che funziona. Sappiamo che può far risparmiare una parte significativa del nostro fabbisogno di elettricità e, se vogliamo risolvere la crisi climatica, dobbiamo mettere in rete il maggior numero possibile di elettroni puliti, soprattutto alla luce dell’aumento della domanda di veicoli elettrici , “Ha detto. “Possiamo raggiungere i nostri obiettivi di gas serra solo con l’eolico offshore come parte del puzzle”.

Aste simili sono in corso al largo della costa dell’Oregon il prossimo anno e nel Golfo del Maine nel 2024. Il presidente Joe Biden ha fissato un obiettivo di distribuire 30 gigawatt di eolico offshore entro il 2030 utilizzando la tecnologia convenzionale che protegge le turbine eoliche sul fondo dell’oceano, sufficienti per alimentare 10 milioni di case. Quindi la direzione ha annunciato i piani a settembre Sviluppare piattaforme galleggianti che potrebbero espandere notevolmente l’eolico offshore statunitense.

Il primo parco eolico offshore della nazione è stato aperto al largo della costa del Rhode Island alla fine del 2016, consentendo ai residenti della piccola Block Island di spegnere cinque generatori diesel. I sostenitori del vento prendono nota, ma con cinque turbine, questa non è una gamma commerciale.

A livello globale, a partire dal 2021, erano in funzione solo 123 megawatt di capacità eolica offshore galleggiante, ma si prevede che tale numero aumenterà fino a quasi 19 gigawatt – 150 volte – entro il 2030, Secondo un rapporto La scorsa settimana da Offshore Wind California.

La vendita in California è pensata per rafforzare la filiera locale e creare posti di lavoro sindacali. Gli offerenti possono convertire una parte delle loro offerte in crediti a beneficio di coloro che sono interessati dallo sviluppo del vento: comunità locali, tribù e pescatori commerciali.

Come previsto, le turbine, forse alte quanto la Torre Eiffel, galleggerebbero su gigantesche piattaforme triangolari delle dimensioni di un piccolo isolato o cilindri galleggianti con cavi ancorati sott’acqua. Ognuno avrà tre lame più lunghe della distanza da casa base al campo su un diamante da baseball, e dovrà essere assemblato sulla spiaggia e rimorchiato, in posizione verticale, fino alla sua destinazione aperta nell’oceano.

Le turbine alte e moderne, sia onshore che offshore, possono produrre più di 20 volte più elettricità rispetto, ad esempio, alle macchine più corte dall’inizio degli anni ’90.

Per quanto riguarda la visibilità, “In condizioni assolutamente perfette, cristallina nei giorni migliori, nel punto più alto, potresti essere in grado di vedere piccoli punti all’orizzonte”, ha dichiarato Larry Oetker, direttore esecutivo del porto di Humboldt Bay, il razionalizzazione della contea e centro ricreativo per il quale il porto in acque profonde è attrezzato per i progetti.

L’eolico offshore è un buon complemento all’energia solare, che si ferma di notte. I venti più al largo sono più forti e più sostenibili e aumentano di sera, proprio quando l’energia solare smette di funzionare ma la domanda è alta, ha affermato Jim Berger, partner dello studio legale Norton Rose Fulbright specializzato nel finanziamento di energia rinnovabile progetti.

La California ha un obiettivo del 2045 per la neutralità del carbonio. “Quando c’è il sole, facciamo più affidamento sulla generazione di combustibili fossili”, ha detto Berger. “Questi progetti sono enormi, quindi quando aggiungi uno o due progetti, aggiungi in modo significativo alla base di generazione di energia dello stato”, ha affermato.

Le proprietà in affitto hanno il potenziale per generare 4,5 gigawatt di energia, sufficienti per 1,5 milioni di case, e potrebbero apportare cambiamenti significativi alle comunità nelle aree costiere rurali più vicine alle proprietà in affitto.

Nella remota contea di Humboldt, nel nord della California, si prevede che i progetti all’aperto genereranno più di 4.000.000 di posti di lavoro e 38 milioni di dollari di entrate fiscali statali e locali in una regione che è stata in depressione dal declino dell’industria del legname negli anni ’70 e ’80. , secondo il porto di Humboldt Bay, Conservation and Recreation Area.

Oetker, direttore esecutivo del distretto, ha affermato che il distretto ha già ricevuto 12 milioni di dollari dalla California per preparare il suo porto in acque profonde per il potenziale assemblaggio delle enormi turbine, che sono troppo alte per adattarsi alla maggior parte dei ponti mentre vengono rimorchiate in mare.

Ha detto: “Abbiamo centinaia di acri di diritti di proprietà industriale vacanti e totalmente non sviluppati sul canale di navigazione esistente … e nessun cavalcavia o linee elettriche o altro”.

Ma c’è chi diffida anche dei progetti, pur favorendo la transizione verso l’energia pulita.

Gli ambientalisti sono preoccupati per gli impatti sulle balene minacciate e in via di estinzione, che potrebbero impigliarsi nei cavi che stabilizzeranno le turbine. Ci sono anche preoccupazioni per gli uccelli e i pipistrelli che si scontrano con le pale delle turbine e le balene che si schiantano contro le navi che rimorchiano i componenti verso il sito. Christine Heslop, direttrice senior del programma marino presso il Centro di difesa ambientale, ha affermato che i regolatori federali hanno limitato la velocità della barca per il progetto al di sotto di 12 mph per affrontare questa preoccupazione.

“L’eolico offshore galleggiante è abbastanza nuovo e ci sono solo due progetti al mondo e non sappiamo come questo influenzerà la nostra costa”, ha detto.

Le tribù nelle vaste regioni costiere sono anche preoccupate per i danni alle loro terre ancestrali causati dagli impianti di assemblaggio delle turbine e dalle infrastrutture di trasporto. Temono che nelle giornate limpide i masi siano visibili dai sacri luoghi di preghiera in alto sulle montagne.

Frankie Myers, vicepresidente della tribù Yurok, ha partecipato a quattro conferenze di sviluppatori eolici nell’ultimo anno. Ha detto che le tribù hanno lavorato con l’Office of Ocean Energy Management, che sovrintende al processo di locazione, per garantire un credito di offerta del 5% che includerebbe per la prima volta le comunità tribali. Ha detto che l’agenzia ha anche aiutato con la valutazione culturale del potenziale impatto sulle viste dai luoghi sacri di preghiera.

Le tribù sono molto coinvolte ora, all’inizio, perché sono abituate alle industrie esterne che si rivolgono a loro con promesse non mantenute. Ha detto che vedevano le cose sbagliate e, conoscendo così da vicino questa zona battuta dal vento, volevano che fosse fatto bene.

“Prima ancora che ci mostrassero la mappa, prima ancora che ci mostrassero tutti i loro dettagli… ci siamo detti, ‘Sappiamo esattamente dove sta andando'”, ha detto Myers. “Non c’è dubbio da dove vengano i venti migliori, noi tutti capire che. Siamo qui da duemila anni”.

____

Segui Gillian Flacos su Twitter quaggiù .

___

La copertura climatica e ambientale dell’Associated Press riceve il sostegno di diverse fondazioni private. Scopri di più sull’iniziativa per il clima dell’AP qui. AP è l’unico responsabile per tutti i contenuti.