L’accesso privilegiato a YouTube è collegato a enormi fughe di notizie

Un incidente, ha osservato Henderson, si è verificato nel 2022 quando KSI ha tentato di donare più di 10.000 dollari in buoni regalo Amazon. Ma, KSI se ne rese conto più tardi Tutti i codici delle carte regalo sono stati riscattati prima della pubblicazione del video, il che ha portato a un’indagine interna su YouTube. Secondo quanto riferito, la società ha avviato un’indagine simile dopo la pubblicazione del trailer del film GTA VI È trapelato, ma non è chiaro se sia correlato.

In una dichiarazione a il bordoMatt Bryant, portavoce di Google, afferma che ogni tag è contrassegnato da… 404 mezzi “La questione è stata rivista e risolta in quel momento.” Tuttavia, la società non ha spiegato cosa sta facendo per impedire ai dipendenti di accedere e divulgare anticipatamente i contenuti.