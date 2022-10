L’amata attrice e star dei social media Leslie Jordan è morta a 67 anni

CNN

L’agente di Leslie Jordan ha annunciato che l’amato comico e attore noto per il suo lavoro in “Will and Grace” è morto.

Aveva 67 anni.

“Il mondo è certamente un posto più oscuro oggi senza l’amore e la luce di Leslie Jordan. Non solo era un talento immenso e una gioia con cui lavorare, ma ha fornito un santuario emotivo per la nazione in uno dei suoi momenti più difficili. Cosa gli mancava di lunghezza che compensava con la generosità e la grandezza come figlio, fratello, artista, comico, partner ed essere umano.” Sapere che ha lasciato il mondo al culmine della sua carriera e della sua vita personale è l’unico conforto che si può prendi oggi, Sarabeth Shedden, l’agente di talento di Jordan, ha detto in una dichiarazione alla CNN.

“Oltre ai suoi talenti, i doni di Leslie di portare gioia a coloro che ha toccato, la sua capacità di entrare in contatto con persone di tutte le età, la sua umiltà, gentilezza e gentilezza, mancheranno molto a tutti”, ha detto il suo avvocato, Eric Feig in una dichiarazione.

Jordan è stato coinvolto in un incidente d’auto lunedì mattina a Hollywood ed è stato dichiarato morto sul posto, secondo il coroner della contea di Los Angeles, che ha identificato Jordan, e un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles.

Nel suo libro del 2009 “My Trip Down the Pink Carpet”, Jordan ha documentato il suo trasferimento dal Tennessee a Hollywood nel 1982. “Ha preso un autobus Greyhound diretto a Los Angeles con $ 1.200 cuciti nelle mutande e non si è mai guardato indietro”, ha descritto l’editore a Leggi il libro.

L’attore ha trovato lavoro in televisione in programmi come “The Fall Guy”, “Designing Women” e “The People Next Door”.

Jordan ha interpretato il ruolo di Earl “Brother Boy” Ingram nella premiata commedia “Sordid Lives”, che ha ripreso nel film indipendente del 2000.

Era uno dei preferiti dai fan per il suo ruolo ricorrente di Leslie, il fidanzato di Karen Beverly in “Will & Grace”. È apparso anche in “American Horror Story” e “The Cool Kids”.

La sua stella brillava più luminosa durante il culmine dell’epidemia Quando ha diffuso la sua presenza sui social media su Instagram, Guadagna milioni di follower.

Leslie Jordan parla della fama di Internet con Anderson Cooper

La piattaforma è diventata anche un luogo in cui Jordan può condividere le sue lotte, i ricordi e le storie di famiglia (molto sulla sua amata madre) attraverso il prisma dell’umorismo.

Jordan ha parlato con Anderson Cooper della CNN dell’uso passato di droghe e dell’essere sobrio da oltre 20 anni.

“La gente dice ‘OK, come si fa a diventare sobri, qual è il modo migliore'”, ha detto Jordan. “Sì, beh, 120 giorni di prigione a Los Angeles. Questo ti sveglierà”.

In un post, Jordan ha chiamato una guardia che ha avuto pietà dell’odio di Jordan per la prigione e gli ha detto che Robert Downey Jr (che ha fatto notizia per decenni a causa di alcuni problemi con la legge) era in custodia e che avrebbe rilasciato Jordan e glielo avrebbe dato a lei. Downey Jr. il suo letto.

“Pod A, cella 13, di sopra”, ricorda Jordan. “Mi sento responsabile della maggior parte del successo di Robert Downey Jr. Tesoro, gli ho dato un letto.”

per lui Ultimo post su Instagram Stava cantando un inno con l’artista Danny Merrick domenica.