Last Of Us HBO TV Show ottiene il suo primo trailer completo

oggi, HBO ha rilasciato il suo primo grande trailer Nel futuro Ritardiamo Serie TV in diretta . Lo spettacolo vede Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey nei panni di Ellie. Nessuna data di uscita specifica è stata condivisa da HBO, ma sarà presentato in anteprima ad un certo punto nel 2023.

Nel trailer, vediamo diverse scene che sembrano essere state strappate direttamente dal primo gioco, inclusi momenti del caotico trailer di apertura del gioco e sezioni posizionate dentro e intorno ai grattacieli crollati. È interessante notare che c’è anche una piccola parte nel trailer che sembra essere ispirata a una scena mostrata famoso, Il preferito dai fan lasciato indietro DLC. Sarebbe sicuramente il benvenuto inclusione in Serie, E spero che vedremo più di questo pienamente incarnato quando lo spettacolo originale della HBO verrà lanciato l’anno prossimo.

Questo nuovo trailer ufficiale è stato rilasciato oggi come parte dello spettacolo annuale Un altro giorno da noi celebrazioni. ogni 26 settembre ( Lo stesso giorno, il virus ha raggiunto una massa critica nell’immaginazione del giocattoli) I fan di tutto il mondo stanno celebrando la serie ed è anche diventato un giorno importante per Sony e Naughty Dog per annunciare nuovi grandi progetti o eventi legati alla popolare serie post-apocalittica esclusiva per PlayStation.

Abbiamo già visto alcuni scatti Dallo spettacolo | Per gentile concessione di un gruppo più numeroso Inserito da HBO ad agosto. Ma questa era solo una piccola dimensione assaporare. Questo trailer offre ai fan il loro primo grande sguardo al prossimo spettacolo, che comprende anche le stelle Parchi e località ricreative‘S Nick Offerman è solo un ragazzo timido progetto di legge.

l’ultimo di noi Su HBO co-scritto e prodotto da Craig Mazin, creatore della miniserie del 2019, Chernobyl. Neil Druckmann, Co-Presidente di Naughty Dog e Direttore Creativo del gioco È co-creatore e produttore esecutivo dello show. Uscirà nel 2023 su HBO Max.